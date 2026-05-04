Attraversa i binari e muore travolto da un treno: indagini in corso

Attraversa i binari e muore travolto da un treno: indagini in corso

La tragedia ieri sera, domenica 3 maggio, intorno alle ore 23.00: la vittima aveva solo 26 anni.

Tragedia ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) dove un ragazzo di soli 26 anni è morto travolto da un treno. In corso le indagini per capire cosa sia successo.

Attraversa i binari e muore travolto da un treno: tragedia a Sesto San Giovanni

Intorno alle ore 23.00 di ieri, domenica 3 maggio 2026, si è consumata una tragedia a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

Un ragazzo di soli 26 anni è infatti morto travolto da un treno mentre attraversava i binari con il monopattino. Sul posto sono giunti subito i soccorsi del 118 che però non hanno potuto fare altro che constare il decesso del giovane.

Attraversa i binari e muore travolto da un treno: indagini in corso

Come visto ieri sera un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari col monopattino. Oltre ai soccorsi sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a capire cosa sia accaduto. Secondo quanto si apprende online, il ragazzo potrebbe aver attraversato incautamente i binari senza accorgersi dell’arrivo del convoglio.

Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per stabilire l’esatta dinamica di questo incidente.