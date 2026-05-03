Incidente a Tribiano: due giovani perdono la vita in uno schianto con lo scooter

La mattina del 3 maggio 2026 ha portato alla scoperta di una tragedia lungo la Strada Comunale 704, tra Tribiano e Mulazzano. Intorno alle prime ore del giorno, alcune persone che stavano facendo jogging hanno notato due corpi vicino a un fosso a bordo strada e hanno lanciato l’allarme: si trattava di una giovane coppia, identificata come Sara Ernani, 24 anni, e Alexandru Viorel Ichim, 25 anni.

Secondo le prime verifiche mediche sul posto, entrambi erano privi di vita; le condizioni del luogo suggeriscono che l’incidente sia avvenuto durante la notte ma il ritrovamento è avvenuto soltanto al mattino.

Gli operatori del 118 sono arrivati rapidamente insieme ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine: due ambulanze e l’automedica hanno operato sul posto ma non c’è stato nulla da fare.

I due giovani indossavano ancora i caschi al momento del ritrovamento. Sul manto stradale e nell’area del fosso sono evidenti segni compatibili con uno sbandamento: il mezzo su cui viaggiavano è finito in un avvallamento e ha poi impattato contro un palo di cemento, rendendo immediatamente drammatica la scena.

La dinamica ricostruita

Le prime ipotesi degli investigatori parlano di una possibile uscita di strada autonoma riconducibile a una perdita di controllo in corrispondenza di una curva a gomito presente lungo la strada.

Al momento non risulta confermata la presenza di altri veicoli coinvolti: per questo motivo gli inquirenti stanno valutando elementi tecnici come la traiettoria del mezzo, i segni lasciati sull’asfalto e l’assetto dello scooter al momento del rinvenimento. Il luogo, poco trafficato nelle ore notturne, complica la ricostruzione immediata della sequenza dei fatti.

Elementi al vaglio degli investigatori

I Carabinieri hanno avviato una serie di verifiche per chiarire le cause dell’incidente: verranno acquisite le registrazioni delle telecamere installate nella zona e saranno svolti rilievi sul posto per raccogliere tracce utili. Tra gli aspetti controllati ci sono l’eventuale stato del manto stradale, l’illuminazione pubblica nella tratta interessata e qualsiasi segno che possa indicare un contatto con elementi esterni. In questa fase gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e mantengono aperte le verifiche su una possibile responsabilità di terzi.

Interventi di soccorso e procedura sul luogo

L’arrivo dei soccorsi è avvenuto dopo la segnalazione dei passanti: il 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno isolato l’area per consentire i rilievi. Le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti hanno incluso l’esame dello stato dei mezzi e la raccolta di elementi utili per la ricostruzione. Agli atti rimarrà la documentazione fotografica e i rilievi tecnici che serviranno a stabilire tempi e modalità dell’incidente, mentre i familiari delle vittime verranno informati ufficialmente dalle autorità competenti.

Procedure standard nella gestione della scena

In casi come questo la prassi prevede la protezione della scena, il sequestro del veicolo e il reperimento di testimoni oculari. Le verifiche includono anche l’analisi dei documenti del mezzo e delle condizioni fisiche delle vittime al momento del ritrovamento, senza però procedere a speculazioni finché non saranno noti i risultati degli accertamenti tecnico-scientifici. Il lavoro sul posto può richiedere ore, talvolta giorni, per ricomporre la dinamica in modo oggettivo.

Le vittime e l’impatto sulla comunità

La coppia era conosciuta nella realtà locale: fonti ricostruiscono che i due stavano rientrando dopo una serata trascorsa con amici. Sulla loro giovane età si concentra il dolore della comunità: lei aveva 24 anni, lui 25 anni e, secondo quanto riportato dalle prime cronache, lui avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni mentre lei era prossima a compiere 25. Il ritrovamento da parte di passanti ha suscitato un’istantanea reazione di sgomento tra chi abita e transita in quella zona rurale del milanese.

Le autorità locali hanno ricordato la necessità di evitare speculazioni e di attendere gli esiti delle indagini condotte dai Carabinieri. Nei prossimi giorni saranno rese note eventuali ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente: fino ad allora permangono molti punti interrogativi su quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La comunità attende risposte e si stringe attorno alle famiglie delle vittime in un momento di grande dolore.