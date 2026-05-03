Momenti di paura per un gruppo di pescatori che, lo scorso 30 aprile, si sono trovati davanti uno squalo tra l‘Isola del Giglio e le Formiche. I dettagli.

Terrore all’isola del Giglio: squalo attacca una barca

Attimi di paura al largo dell’isola del Giglio. Lo scorso 30 aprile, un gruppo di pescatori si è infatti trovato davanti uno squalo mentre erano nella zona delle Formiche.

L’animale, prima ha girato più volte attorno alla barca, poi ha provato ad attaccarla. Per l’esattezza si è trattato di uno squalo mako, tra i più pericolosi presenti nei nostri mari. Come si legge su La Nazione, ha bordo della barca erano in tre uomini, ecco come sono riusciti a fuggire.

Paura all’isola del Giglio, enorme squalo attacca una barca: “Ci siamo salvati così”

Uno squalo mako di circa 4 metri e dal peso di circa 20 kg, ha attaccato una barca di pescatori al largo dell’isola del Giglio. Come riporta La Nazione, ha bordo della barca c’erano tre uomini, ecco la loro testimonianza: “eravamo nel suo ambiente, intenti e eviscerate e pasturare e lui è venuto a ricordarci chi comanda.” Per distrarlo hanno lanciato in mare una cassetta di legno con dentro delle esche.

Lo squalo l’ha raggiunta e divorata e dopo poco se ne è andato.