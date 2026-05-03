Samantha Lacedonia ha perso la vita a soli 21 anni in un terribile incidente frontale. La giovane si stava recando al lavoro per il suo primo giorno.

Incidente frontale a Brindisi: morta nel suo primo giorno di lavoro

Un terribile incidente frontale tra due automobili ha causato la morte di Samantha Lacedonia.

una ragazza di 21 anni. Lo schianto è avvenuto nella giornata di venerdì 1 maggio, nella provincia di Brindisi, mentre la vittima si stava recando al lavoro per il suo primo giorno.

Era stata assunta da poco come cameriera. Presso la stessa attività lavora anche il fidanzato della giovane, residente a Ceglie Messapica.

La Procura di Brindisi ha aperto un inchiesta per omicidio stradale. Per la ragazza purtroppo non c’è stato nulla da fare. I suoi funerali verranno celebrati il 4 maggio alle 15:30 a Bisceglie.

21enne muore in un incidente: la dinamica

La ragazza era alla guida della sua Fiat 500, diretta a Ostuni per raggiungere il luogo di lavoro.

La sua auto si è scontrata frontalmente con una Mercedes a bordo della quale si trovavano un 83enne e la figlia 52enne, originari del Veneto ma residenti a Ostuni.

Lo schianto non ha lasciato scampo a Samantha, mentre l’uomo alla guida della Mercedes è rimasto ferito, ma non in modo grave. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi e verranno effettuati accertamenti tecnici per capire le cause dell’incidente.