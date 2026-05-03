Tragedia nel lago di Como, un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto a Mandello del Lario: il minorenne si era tuffato da un pontile ma non è più riemerso.

Si tuffa nel lago di Como e non riemerge: trovato morto un 15enne

Ieri, sabato 2 maggio 2026, un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como.

Il giovane era in compagnia di alcuni amici quando si è tuffato da un pontile a Mandello del Lario ma non è più riemerso. Subito è stato lanciato l’allarme, con i Vigili del Fuoco che hanno subito avviato le ricerche in acqua. Il corpo del 15enne è stato trovato dai sommozzatori a 10 metri di profondità ed è stato affidato ai sanitari che non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri.

Il sindaco di Mandello del Lario: “15enne era in posto pericoloso”

Un ragazzo di 15 anni, come detto, è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como da un pontile a Mandello del Lario. Queste le parole del sindaco su Facebook: “oggi ha perso la vita un ragazzo, alla ricerca di divertimento, in un posto pericoloso, con divieto di accesso e in un lago, che se non si sa nuotare bene in acqua dolce è mortale.

Bisogna fare qualcosa. Noi ci mettiamo i cartelli, il personale, la polizia locale. Ma qui va spiegato che le regole ci sono perché sono a tutela di tutti. Della vita di tutti. Social, televisione e tutti il resto insegnano a trasgredire, a essere contro.”