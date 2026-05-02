Massimo Lovati, ex avvocato difensore di Andrea Sempio, ha espresso la sua opinione sulle indagini sul caso di Garlasco, lanciando anche un avvertimento al suo ex assistito.

Garlasco, Lovati a Sempio: “Indagini fallimentari. Verrai assolto”

Massimo Lovati, l’avvocato che per nove anni ha difeso Andrea Sempio, ha espresso la sua opinione sulle indagini sul caso Garlasco in un’intervista per TgCom24.

“Le indagini sono fallimentari, alla fine verranno assolti sia Sempio che Stasi” ha dichiarato il legale, che ha lanciato un avvertimento all’ex assistito, dicendogli di “non presentarsi all’interrogatorio in procura: sperano in una confessione. Non deve piegarsi a una strategia scorretta“.

I pm hanno dichiarato che Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo, ma Lovati ha spiegato che secondo lui si tratta di “indagini fallimentari“.

“Erano iniziate per omicidio in concorso e adesso, di punto in bianco, sono arrivate alla conclusione che si è trattato solo di una persona. Un segno di debolezza di chi indaga” ha dichiarato l’avvocato, sottolineando che anche Alberto Stasi sarebbe innocente. “Non si indaga dove si dovrebbe. Anzi: non si vuole indagare” ha aggiunto l’avvocato.

Lovati sul caso Garlasco: l’avvertimento a Sempio

Gli inquirenti hanno parlato recentemente di un movente associato a un presunto rifiuto di Chiara nei confronti di Sempio. “Non sta in piedi. Non si conoscevano neanche e non c’è un fatto concreto che lo dimostri” ha commentato Massimo Lovati, che ha specificato che a Sempio direbbe di “stare tranquillo“. “Tra poco verrà prosciolto o, anche se credo che non si arriverà a un rinvio a giudizio, assolto. Finalmente finirà questa storia” ha aggiunto l’avvocato.

Sempio è stato convocato in procura il 6 maggio, ma l’avvocato gli consiglia di non presentarsi “per protesta contro questa strategia sleale della procura“. “È un tentativo estremo di fargli confessare” ha spiegato il legale. “Verrà fatta giustizia per i vivi, per Sempio e Stasi, che verranno assolti, ma non verrà fatta giustizia per i morti” ha concluso l’avvocato, sottolineando che la giustizia perde acqua da tutte le parti.