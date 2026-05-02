Un bambino di soli 5 anni è stato investito nella giornata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, sul lungomare di Cefalù, in provincia di Palermo. I dettagli di quanto accaduto.

Dramma in Italia, bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare

Nella giornata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, si è verificato un terribile incidente sul lungomare di Cefalù, dove un bambino di 5 anni è stato travolto da un furgone in transito.

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a capire quanto accaduto. La dinamica del sinistro è infatti ancora al vaglio.

Bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare: soccorsi in codice rosso

Un bambino di 5 anni è stato travolto da un furgone sul lungomare di Cefalù.

Sul posto i soccorritori del 118 he hanno prestato i primi soccorsi al piccolo, intubandolo prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il bimbo ha riportato un grave trauma cranico e diverse lesioni ma, da quanto si apprende, fortunatamente non avrebbe riportato lesioni interne tale da rendere necessario un intervento chirurgico urgente.

Il bambino è ora ricoverato nel reparto di Neurorianimazione ed è sotto costante osservazione.