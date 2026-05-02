Nuove sanzioni Usa contro Cuba e le dichiarazioni di Trump

Trump ha firmato un ordine esecutivo che inasprisce le sanzioni su Cuba; l'Avana parla di misure illegali e mobilita cittadini e campagne di difesa

Negli ultimi sviluppi della relazione tra Stati Uniti e Cuba, l’amministrazione statunitense ha annunciato un pacchetto di misure che intensificano il controllo economico e finanziario sull’isola. Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo con l’obiettivo di colpire entità e singoli ritenuti legati all’apparato di sicurezza cubano o coinvolti in atti di corruzione e violazioni dei diritti.

Le misure – definite dall’amministrazione come strumento di tutela della sicurezza nazionale – includono restrizioni mirate contro banche straniere che facilitano transazioni con soggetti cubani e nuove limitazioni alle procedure di immigrazione relative all’isola. Questo approccio amplia il tradizionale embargo economico e finanziario portato avanti dagli Stati Uniti da decenni.

Al contempo il presidente ha pronunciato frasi che hanno attirato attenzione e polemiche: in un comizio in Florida ha evocato l’ipotesi che una grande unità navale americana, citando la portaerei USS Abraham Lincoln, si avvicini alla costa cubana con un tono che la stampa ha interpretato come scherzoso.

Le parole hanno suscitato risate tra i presenti ma anche critiche dall’esterno, perché legano la retorica militare a una strategia di pressione economica. Dall’altra parte, l’Avana ha risposto duramente, definendo le nuove misure come illegali e abusive e denunciando la natura extraterritoriale di alcune restrizioni.

Contenuto delle misure e obiettivi dichiarati

Secondo il testo dell’ordine, le misure mirano a isolare finanziariamente chi fornisce supporto materiale, tecnologico o finanziario ai settori ritenuti strategici per il governo cubano: energia, estrazione mineraria, difesa e sicurezza.

Il provvedimento prevede il congelamento dei beni e il divieto di operare in relazione a soggetti sanzionati, oltre alla possibilità di imporre penalità a istituti bancari stranieri che facilitano transazioni significative per entità cubane designate. Tra le conseguenze pratiche indicate figura anche il rischio per le banche estere di perdere l’accesso ai conti a Wall Street o di essere escluse dalle operazioni in dollari.

Effetti sulle relazioni finanziarie internazionali

Le nuove norme comportano un allargamento della portata delle sanzioni extraterritoriali, con ricadute sulla cooperazione bancaria internazionale: qualsiasi istituto che operi con entità colpite dal provvedimento può essere soggetto a restrizioni o al blocco di conti. Questo tipo di strategia punta a aumentare il costo economico delle relazioni con l’isola, creando disincentivi per partner economici e complicando l’accesso alle risorse finanziarie esterne. Per Cuba, già sotto pressione per la scarsità di forniture energetiche e altre limitazioni, la misura rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà nella gestione delle importazioni e degli scambi commerciali.

La reazione dell’Avana e la mobilitazione interna

Il governo cubano ha reagito denunciando le nuove sanzioni come una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez ha definito le azioni americane «illegali e abusive», sottolineando che le misure colpiscono anche paesi terzi e società straniere che intrattengono rapporti economici legittimi con Cuba. In risposta politica e simbolica, il governo ha rilanciato una campagna di sostegno interno: alla vigilia delle misure, l’isola ha riportato la raccolta di oltre 6,2 milioni di firme in una iniziativa chiamata “Mi Firma por la Patria” e una grande manifestazione pubblica all’Avana con la partecipazione di centinaia di migliaia di persone.

Simbolismo e narrativa pubblica

Le manifestazioni e la consegna simbolica delle firme ai vertici dello Stato sono state presentate dall’Avana come prova di unità nazionale contro l’embargo e le pressioni esterne. La leadership cubana ha collegato la mobilitazione popolare alle restrizioni annunciate, sostenendo che la retorica di Washington serve anche a giustificare un irrigidimento esterno nei confronti dell’isola. Questo scambio di narrative accentua la polarizzazione diplomatica e rende più difficile l’apertura di canali di dialogo immediati tra le parti.

Conseguenze possibili e scenari futuri

La combinazione di misure economiche e dichiarazioni pubbliche lascia aperti diversi scenari: dall’aumento della pressione interna sul governo cubano per la gestione delle risorse, a possibili tensioni diplomatiche con paesi terzi coinvolti nei rapporti bancari con l’isola. Il richiamo alla presenza navale, pur espresso in tono colloquiale, contribuisce a un clima di incertezza che osservatori internazionali monitorano con attenzione. In assenza di contatti diretti e negoziati, il rischio è che entrambe le parti rafforzino posizioni pubbliche, diminuendo la probabilità di passi concreti verso una de-escalation.

In sintesi, l’ultima mossa dell’amministrazione americana rafforza strumenti già esistenti contro Cuba e scatena una risposta politica e sociale sull’isola. Il bilancio reale di queste misure si misurerà nei prossimi mesi, con effetti sulle catene finanziarie, sulle forniture energetiche e sulla percezione internazionale della legittimità di azioni extraterritoriali. Nel frattempo, la retorica e le azioni amministrative continuano a definire un nuovo capitolo nelle relazioni tra Washington e L’Avana.