Washington annuncia il ritiro di 5.000 militari dalla Germania

Il 1 maggio 2026 il Pentagono ha reso noto che gli Stati Uniti ritireranno circa 5.000 truppe dislocate in Germania, una mossa motivata da un’accesa frizione politica con i leader europei. Secondo le autorità statunitensi, la decisione è in parte la risposta a commenti del cancelliere tedesco Friedrich Merz relativi alla guerra con l’Iran, considerati dall’amministrazione americana come inopportuni e controproducenti per il sostegno alle operazioni congiunte.

Il ritiro è stato pianificato per essere completato nell’arco di sei-dodici mesi e ridurrà la presenza statunitense in Europa ai livelli anteriori al 2026, ovvero al periodo precedente all’aumento delle forze disposto dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La misura ha già sollevato preoccupazioni sui rapporti transatlantici e sulla capacità della NATO di coordinare impegni di difesa collettiva.

Motivazioni e contesto politico

Dietro l’annuncio c’è un mix di ragioni strategiche e reazioni personali: da un lato l’amministrazione statunitense insiste perché l’Europa assuma maggiori responsabilità per la propria difesa; dall’altro l’azione viene presentata come risposta a dichiarazioni pubbliche tedesche che avrebbero messo in discussione l’approccio di Washington nel conflitto con l’Iran.

Il presidente ha espresso irritazione per i toni usati dal cancelliere Merz, alimentando una dinamica in cui misure militari diventano anche strumenti di pressione diplomatica.

Rischi per il rapporto transatlantico

Analisti avvertono che, pur non essendo un taglio massiccio rispetto alla forza complessiva, la decisione rischia di acuire la sfiducia tra Washington e i partner europei. La Germania ospita attualmente circa 35.000 militari statunitensi, la più numerosa presenza Usa in Europa, e la riduzione invia un segnale politico significativo. Per alcuni leader europei, la misura può spingere verso un’accelerazione degli investimenti in difesa autonoma e una maggiore integrazione militare regionale.

Impatto operativo e dettagli tecnici

Il Pentagono ha precisato che il piano comporterà il ritiro di una brigade combat team attualmente basata in Germania e l’annullamento della prevista schieramento di un long-range fires battalion. Questa scelta modifica la distribuzione delle capacità terrestri statunitensi in Europa e segnala un ripensamento degli impegni a medio termine. Restano comunque in Germania risorse critiche come strutture logistiche e l’ospedale militare di Landstuhl, riconosciuto come fondamentale per operazioni e evacuazioni mediche.

Precedenti e possibilità di ulteriori ritiri

Il presidente aveva già minacciato tagli analoghi in passato e, più recentemente, non ha escluso la possibilità di valutare una riduzione anche in altri paesi europei come Italia e Spagna. In passato sono emerse ipotesi estreme, come l’idea di sospendere la partecipazione di un alleato a strutture comuni, e discussioni su opzioni per punire paesi ritenuti poco cooperativi, comprese rivendicazioni su territori contesi come le Isole Falkland.

Reazioni tedesche e scenari futuri

Berlino ha risposto denunciando di non essere stata consultata in modo adeguato prima dell’annuncio e sottolineando il proprio contributo logistico e operativo alle attività a favore degli alleati. Il governo tedesco ha inoltre approvato orientamenti per il budget 2027 mirati ad aumentare la spesa per la difesa, un segnale che la controversia potrebbe spingere l’Europa verso una maggiore autonomia strategica.

Esperti di sicurezza mettono in guardia sul fatto che, anche se il numero dei soldati coinvolti non è comparabile con piani di tagli precedenti, la mossa è un simbolo politico potente. La rinegoziazione delle relazioni militari in Europa dipenderà dalle prossime mosse diplomatiche, dal modo in cui la NATO risponderà e dalla volontà degli alleati di colmare eventuali vuoti operativi lasciati dal ridimensionamento.

In sintesi, il ritiro di 5.000 truppe dalla Germania è contemporaneamente un atto con conseguenze pratiche e un messaggio politico: segna una fase di maggiore tensione nelle relazioni transatlantiche e apre scenari in cui l’Europa potrebbe accelerare investimenti in difesa per ridurre la propria dipendenza da forze esterne.