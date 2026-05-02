Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Como e Napoli in campo oggi per la 35esima giornata della Serie A. Il match - in diretta tv e in streaming - è in programma alle 18 di oggi, sabato 2 maggio. I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di ac...