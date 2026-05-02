Teheran offre colloqui sul dossier nucleare se gli Stati Uniti allentino le sanzioni

Teheran offre di discutere il nucleare in cambio di un alleggerimento delle sanzioni e chiede garanzie sullo Stretto di Hormuz ; i mediatori pachistani sono al centro dei contatti con Washington

Una nuova mossa diplomatica dell’Iran ha riacceso il dibattito internazionale: Teheran ha consegnato ai mediatori pachistani una proposta che collega la riapertura dello Stretto di Hormuz a precise garanzie da parte degli Stati Uniti, tra cui la fine degli attacchi e la revoca del blocco navale sui porti iraniani. Contestualmente l’offerta prevede un confronto sul dossier nucleare in cambio di un possibile allentamento delle sanzioni.

Secondo fonti riportate dalla stampa, l’Iran si è dichiarato disponibile a trattare in Pakistan agli inizi della prossima settimana se Washington dovesse accettare i termini generali.

La proposta rappresenta un cambiamento rispetto alla posizione precedente di Teheran, che aveva indicato la rimozione del blocco navale come condizione preliminare per ogni negoziato. Nello stesso tempo, da Washington sono arrivate liste di emendamenti tramite i mediatori, con l’obiettivo di reinserire esplicitamente la questione del nucleare nel testo dell’accordo.

Tra gli emendamenti figurerebbe la richiesta che l’Iran non compia attività sui propri impianti colpiti e non tocchi le scorte di uranio arricchito durante le trattative.

La proposta di Teheran

Nel dettaglio, l’offerta iraniana combina tre elementi principali: la disponibilità a discutere le condizioni per riaprire lo Stretto di Hormuz, la richiesta di garanzie statunitensi per la cessazione degli attacchi e la revoca del blocco sui porti iraniani, e l’apertura a negoziare il programma nucleare in cambio di misure economiche verso Teheran.

Questo approccio mira a creare una sequenza negoziale che renda simultanei o collegati gli aspetti marittimi, militari ed economici, riducendo così il rischio di scosse immediate sul piano operativo.

Condizioni per lo Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz ha una funzione strategica cruciale per l’export energetico e per le rotte commerciali: la sua apertura o chiusura ha riflessi immediati sui mercati energetici e sulle catene di approvvigionamento globali. L’Iran pone l’accesso al corridoio marittimo come leva centrale, chiedendo in cambio garanzie concrete sulla fine delle operazioni offensive contro le sue installazioni e sull’eliminazione del blocco dei porti, che finora ha limitato traffici e scambi.

Il nodo del nucleare e le sanzioni

Al centro delle trattative resta il tema del nucleare. Le autorità e alcuni alleati temono che, se non verranno concordate misure concrete sul ritiro o il controllo delle scorte di uranio, i risultati sul campo ottenuti durante il conflitto rischino di essere vanificati. Fonti militari hanno indicato come cruciale la questione delle quantità di uranio arricchito conservate in Iran e la possibilità di un accordo che preveda il loro trasferimento o la loro messa sotto controllo internazionale come parte di una soluzione diplomatica complessiva.

Le controparti e la mediazione

Nel processo negoziale giocano un ruolo attivo i mediatori pachistani che hanno fatto da tramite tra Teheran e Washington. Dalla parte americana, l’inviato della Casa Bianca ha trasmesso emendamenti per reinserire il tema nucleare nella bozza di accordo, mentre la portavoce della Casa Bianca ha preferito non entrare nei dettagli delle conversazioni private. Il presidente Donald Trump ha pubblicamente evocato «opzioni» che includono sia una soluzione diplomatica sia l’azione militare, pur dichiarando di preferire l’accordo. Sul piano militare, la presenza e gli spostamenti di asset come la portaerei USS Gerald R. Ford e altre navi restano parte del contesto di pressione.

Scenari e reazioni internazionali

La reazione globale è mista: da una parte c’è chi vede nella proposta iraniana un’opportunità per far ripartire la diplomazia e limitare l’escalation; dall’altra permangono diffidenze, in particolare su come verificare e garantire il rispetto degli impegni sul nucleare e sulle sanzioni. Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha richiamato la necessità del dialogo, sottolineando le possibili conseguenze economiche e umanitarie di un prolungarsi della crisi che colpiscono non solo la regione ma i mercati mondiali.

La proposta iraniana apre quindi un terreno di negoziazione che può condurre a un accordo sequenziale, con passi reciprocamente verificabili, oppure a nuovi stalli se le parti non troveranno formule di fiducia. In questo quadro, i mediatori e le garanzie internazionali potrebbero diventare elementi decisivi per trasformare le dichiarazioni sul tavolo in misure concrete di de-escalation e controllo.