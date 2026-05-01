Carlo III a Washington: conclusa una visita cerimoniale di quattro giorni

La visita di Stato di Re Carlo III negli Usa si è conclusa dopo quattro giorni intensi, segnati da momenti cerimoniali e incontri politici. All’aeroporto militare di Joint Base Andrews nel Maryland il sovrano ha attraversato la pista fino al tappeto rosso, ricevendo gli onori coreografici previsti per un capo di Stato in visita.

Questa fase finale ha preparato la partenza verso le Bermuda, dove il re compirà la sua prima visita come sovrano in un territorio britannico d’oltremare, mentre la regina Camilla è rientrata separatamente nel Regno Unito.

Il viaggio negli Stati Uniti non è stato soltanto un tour di rappresentanza: ha combinato momenti pubblici di alto profilo con colloqui privati imponendo al contempo la necessità di ricucire un rapporto diplomatico che attraversa tensioni recenti.

Il programma ha previsto soste in diverse località, tra cui una tappa in Virginia, e si è concluso con una visita alla Casa Bianca dove il re ha ricevuto un saluto formale da parte del presidente Donald trump. Tra le priorità espresse da Carlo III: il richiamo all’importanza del Nato e la solidarietà verso l’Ucraina.

La partenza da Joint Base Andrews e il volo verso le Bermuda

Al momento dell’imbarco il protocollo ufficiale è stato eseguito con la consueta precisione: il re è stato accolto da Monica Crowley, responsabile del protocollo statunitense, e da Christian Turner, l’ambasciatore britannico a Washington, in un brevissimo ma solenne scambio di saluti. La scena sull’asfalto, con la Guardia d’Onore e il tappeto rosso, ha ricordato la dimensione simbolica del viaggio, mentre il trasferimento verso le Bermuda segna l’inizio di una visita che ha valore sia cerimoniale sia politico. L’itinerario ha previsto inoltre una separazione logistica con la regina Camilla, che ha deciso di rientrare nel Regno Unito prima della conclusione formale.

Onori militari e cerimonie

Durante le cerimonie sono stati resi gli onori più elevati: da un saluto aereo a una rassegna di truppe, culminata con il classico colpo di 21 cannoni, segno della reciprocità di rispetto tra Stati. Questi elementi protocollari servono a sottolineare il rapporto di lunga data tra Londra e Washington, ma hanno anche la funzione pratica di fornire un palcoscenico in cui riaffermare messaggi politici. Il formato cerimoniale ha incluso una rassegna militare e un ricevimento serale, momenti in cui la narrativa pubblica veniva calibrata per trasmettere unità e continuità istituzionale.

Discorsi, incontri e il tentativo di rinnovare il legame

Sul piano politico, la visita è stata segnata da un discorso davanti al Congresso e da un incontro privato nella Oval Office con il presidente Donald Trump. Il discorso al Congresso, evento raro per un sovrano britannico (l’ultima volta era stata la regina Elisabetta II), è stato utilizzato per sottolineare la necessità di un rinnovamento del rapporto transatlantico e per riaffermare l’impegno verso la difesa collettiva e il sostegno all’Ucraina. In parallelo, il colloquio riservato con il presidente ha avuto l’obiettivo di mettere in sicurezza il canale tra i due governi evitando spaccature pubbliche.

Atmosfera pubblica e privata

La dimensione pubblica della visita è stata accompagnata da una serata ufficiale alla quale hanno partecipato politici e figure del mondo culturale e mediatico. Il presidente ha scelto di muoversi su binari formali, ribadendo legami storici e offrendo un tono conciliatorio: battute leggere sul passato e riferimenti personali hanno stemperato, almeno in pubblico, eventuali tensioni. Tuttavia, la visita ha rappresentato anche un banco di prova per capire quanto la partnership anglo-americana possa essere ricomposta davanti a questioni geopolitiche complesse.

Le tensioni sullo sfondo e le implicazioni diplomatiche

Nonostante la pompa cerimoniale, il contesto diplomatico che ha fatto da sfondo alla visita resta teso. Negli ultimi mesi sono emerse frizioni dovute a posizioni divergenti su temi internazionali come il conflitto in Iran e questioni commerciali; a complicare il quadro sono state anche alcune dichiarazioni attribuite all’ambasciatore Christian Turner, oggetto di attenzione della stampa. Questi elementi hanno reso la missione del re più delicata: da un lato i simboli di continuità, dall’altro la necessità di affrontare dissidi concreti che richiedono negoziazioni e fiducia tra alleati.

Nel complesso, la visita di Stato di Re Carlo III negli Usa ha avuto una doppia natura: cerimoniale e strategica. Tra tappeti rossi, discorsi istituzionali del Congresso e colloqui privati alla Casa Bianca, il viaggio ha provato a ricostruire un ponte diplomatico che nelle ultime stagioni è apparso logorato. Mentre il re prosegue verso le Bermuda, la partita per il rinnovamento del rapporto transatlantico resta aperta e sotto la lente degli osservatori internazionali.