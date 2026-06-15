Centrosinistra, Renzi: non perdo tempo in polemiche, mi impegno a battere Meloni

Bologna, 15 giu. (askanews) – Non rispondo alle frecciate di Giuseppe Conte: “l’impegno è fare opposizione a Giorgia Meloni”, perché le polemiche interne rischiano di favorire la destra. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di “Repubblica delle Idee” a Bologna, rispondendo a chi gli chiedeva delle parole del leader del M5s sulla difficoltà di un campo largo.”Io non ho da rispondere, non perdo tempo a fare polemiche dentro il centrosinistra – ha tagliato corto Renzi -.

Sono impegnato 24 ore su 24 a fare l’opposizione a Giorgia Meloni, e credo che per farla ci voglia qualcuno che, quando si alza, sappia su cosa picchiare, a cominciare dalle tasse e dalla pressione fiscale”.L’ex premier ha indicato i temi su cui costruire un’alternativa: “servono proposte, a cominciare dal tema degli stipendi e delle misure per i giovani, e più in generale dalle condizioni di vita: sanità, energia, bollette.

Questo è quello che mi interessa”. Invece “le polemiche interne al centrosinistra per me non sono un tema. Più ci sono polemiche, più corriamo il rischio di avere La Russa presidente della Repubblica. Francamente, anche basta”.