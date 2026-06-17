Il Papa: grazie a Dio c'è memorandum, spero guerra finisca davvero

Roma, 17 giu. (askanews) – Parlando ai giornalisti mentre lasciava la sua residenza a Castel Gandolfo per tornare in Vaticano, Papa Leone XIV ha chiesto continui sforzi verso la pace e il dialogo, esprimendo la speranza che con la firma del memorandum venerdì tra Stati Uniti e Iran si possa davvero arrivare a porre fine alla guerra.”Ci saranno ancora diversi punti da risolvere, ma è sempre meglio farlo attraverso il dialogo e la negoziazione piuttosto che tornare alla guerra” ha affermato il Pontefice.”Spero che sia davvero una soluzione, che la guerra finisca davvero e che possiamo andare avanti per il bene di tutti.

Eliminare le armi nucleari, questo sì, cercare il bene di tutti i popoli, cercando di trovare modi per risolvere i problemi, compresi quelli economici e sociali che sono sorti in questo momento”.