Papa Leone: la remigrazione non mi sembra una risposta cristiana

Roma, 17 giu. (askanews) – “Quello che ho detto soprattutto alle Isole Canarie sulla migrazione riguarda il rispetto per la persona, molte volte noi non riusciamo a riconoscere le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto lasciare i loro paesi, per molte ragioni: violenza, guerre, conflitti. E quindi dire semplicemente “mandateli via”, è come se noi ci lavassimo le mani del problema, non mi sembra la risposta più cristiana”.

Così Papa Leone XIV lasciando Castel Gandolfo e rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione.