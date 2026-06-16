Fertonani: "Il Sistema Sanitario Nazionale sta cambiando"

Genova, 16 giu. (askanews) – Marco Fertonani, CEO & Founder di CDS – La tua casa della salute, è intervenuto a margine dell’evento “G19+2 Sanità – Regioni a confronto” che si è svolto a Genova, promosso da Telenord e Motore Sanità. Un incontro che ha messo allo stesso tavolo Governo, Regioni, professionisti, cittadini e imprese sul futuro del Sistema Sanitario Nazionale, con Fertonani che si è soffermato sul tema dei cambiamenti: “Sta cambiando in questi ultimi anni il Sistema Sanitario Nazionale.

Prima avevamo grandi natalità, invece adesso gestiamo la longevità e tutte le malattie croniche. Si è spostata l’esigenza sanitaria e sociale e questo ha portato a un incremento della spesa pubblica. La domanda cresce, l’offerta non è peggiorata o ridotta, ma non è stata strutturata per questo tipo di sistema sanitario. La priorità era quella di integrare il sistema sanitario privato con quello pubblico, cercando di dare tutto quello che è di medio-bassa complessità al privato, che riesce a gestirlo in maniera più snella, utilizzando poi tutte le risorse finanziarie ed economiche per quelle che sono le urgenze, le degenze, i grandi interventi e la ricerca”.