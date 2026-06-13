Un bambino di tre anni è morto all’ospedale Ichilov di Tel Aviv dopo un ricovero d’urgenza per sospetta meningococcemia, una grave infezione del sangue causata dal batterio Neisseria meningitidis. L’episodio, una drammatica infezione batterica, si è concluso nel peggiore dei modi nonostante le cure intensive, riaccendendo l’attenzione sui rischi delle forme invasive di sepsi in età pediatrica.

Sospetta infezione batterica nel sangue fatale: morto bambino di tre anni

Come riportato dal The Times of Israel, un bambino di tre anni è morto all’ospedale Ichilov di Tel Aviv dopo essere stato ricoverato d’urgenza con sospetta meningococcemia, una forma grave e rapidamente progressiva di sepsi ematica causata dal batterio Neisseria meningitidis.

Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, il piccolo è arrivato in condizioni critiche e, nonostante i tentativi intensivi di rianimazione e le cure in terapia intensiva, il decesso è avvenuto poco dopo il ricovero.

La meningococcemia è una delle manifestazioni più pericolose: il batterio può diffondersi nel sangue provocando un’infiammazione sistemica, shock settico e, nei casi più gravi, insufficienza multiorgano nell’arco di poche ore.

I sintomi iniziali possono essere aspecifici — febbre alta improvvisa, irritabilità, vomito, sonnolenza — ma possono rapidamente evolvere in rash cutaneo purpurico, difficoltà respiratorie e collasso circolatorio.

Vaccino e prevenzione contro il meningococco B nei bambini

L’ospedale Ichilov ha sottolineato che esiste una vaccinazione contro il meningococco B, considerata uno degli strumenti più efficaci per prevenire le forme invasive della malattia nei bambini. In molti Paesi, il vaccino è incluso nei calendari pediatrici o fortemente raccomandato dalle associazioni di pediatria, soprattutto nella prima infanzia, quando il sistema immunitario è ancora in sviluppo. La rapidità con cui l’infezione può progredire rende questa patologia una delle emergenze infettive più temute in ambito pediatrico.