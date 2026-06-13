La Svezia ha attivato i propri caccia Gripen dopo aver intercettato due episodi distinti di sorvolo da parte di jet militari russi in prossimità del suo spazio aereo sul Mar Baltico. L’intervento è scattato nell’ambito delle procedure di allerta della difesa aerea e ha coinvolto anche assetti della NATO.

Svezia intercetta due jet russi vicini al suo spazio aereo

La Svezia ha comunicato di aver fatto alzare in volo due coppie di caccia JAS 39 Gripen per monitorare e intercettare aerei militari russi individuati in prossimità del proprio spazio aereo sopra il Mar Baltico. Gli episodi si sarebbero verificati nella giornata di ieri, coinvolgendo due distinte aree operative, una nel settore meridionale e una in quello settentrionale del bacino baltico.

Secondo quanto riferito dalle forze armate, si è trattato di un’operazione di sorveglianza e risposta rapida, attivata in coordinamento con le procedure di allerta della NATO.

In parallelo, anche velivoli dell’Alleanza Atlantica sarebbero decollati per attività di pattugliamento, con l’obiettivo dichiarato di “mantenere la sicurezza nello spazio aereo condiviso”. Le autorità militari avrebbero comunque chiarito che non si è verificata alcuna violazione dello spazio aereo svedese, ma solo attività ravvicinata che ha richiesto una risposta immediata.

L’episodio si inserisce nel più ampio sistema di sorveglianza del Baltico, una delle aree più monitorate dell’Alleanza dopo l’ingresso della Svezia nella NATO nel marzo 2024.

Svezia intercetta jet russi vicini al suo spazio aereo: “Minaccia a integrità territoriale e sicurezza”

Pur in assenza di sconfinamenti, l’evento è stato interpretato da Stoccolma come parte di un quadro di pressione militare costante nella regione baltica, dove sono frequenti operazioni aeree ravvicinate tra velivoli russi e difese NATO. Il vice ammiraglio Ewa Skoog Haslum, capo delle operazioni congiunte delle forze armate svedesi, ha evidenziato la preoccupazione delle autorità affermando: “Le azioni russe sono gravi e costituiscono un modello di comportamento ricorrente che minaccia sia la nostra integrità territoriale che la nostra sicurezza”.