Caffè senza acqua calda: la tecnologia ultrasonica riduce i consumi energetici

Il mondo del caffè sta vivendo una rivoluzione tecnologica. Ricercatori dell’Università di Sydney hanno sviluppato un metodo innovativo per preparare espresso senza utilizzare acqua calda, grazie all’impiego di ultrasuoni. Questo approccio non solo riduce significativamente i consumi energetici, ma mantiene anche la qualità del gusto, come dimostrato da test alla cieca con 100 consumatori abituali.

La tecnologia, sviluppata dal dottor Francisco Trujillo e dal suo team presso la School of Chemical Engineering dell’UNSW, rappresenta un passo avanti significativo nel settore delle bevande. Il metodo utilizza un reattore ultrasonico che sostituisce la tradizionale pressione e l’acqua calda con onde sonore ad alta frequenza, creando un processo di estrazione unico.

Come funziona la tecnologia ultrasonica

Il processo di estrazione ultrasonica si basa su un fenomeno chiamato acoustic cavitationin cui minuscole bolle si formano e collassano rapidamente contro le particelle di caffè. Questo meccanismo rompe le particelle e libera i composti aromatici, gli oli e la caffeina nell’acqua a temperatura ambiente. Il tutto avviene in meno di tre minuti, rendendo il metodo non solo efficiente, ma anche veloce.

Il team di ricerca ha convertito un tradizionale cestello del filtro di una macchina per espresso in un reattore ultrasonico. Un trasduttore attaccato al lato del cestello genera onde sonore ad alta frequenza che vibrano attraverso i fondi di caffè e l’acqua contemporaneamente. Questo processo di estrazione innovativo è stato testato su quattro tipi di caffè: espresso tradizionale, espresso ultrasonico, caffè filtro tradizionale e caffè filtro ultrasonico.

Test alla cieca e risultati

In un test alla cieca che coinvolgeva 100 bevitori di caffè regolari, i partecipanti non sono riusciti a distinguere tra il caffè preparato con il metodo tradizionale e quello preparato con il metodo ultrasonico. Anzi, l’espresso ultrasonico ha ottenuto punteggi migliori per quanto riguarda la bitternessconsiderata più piacevole rispetto al suo equivalente tradizionale. Questi risultati, pubblicati sul Journal of Food Engineeringdimostrano che la tecnologia ultrasonica può offrire un’alternativa valida e sostenibile alla preparazione tradizionale del caffè.

Risparmi energetici e applicazioni industriali

Uno dei maggiori vantaggi del metodo ultrasonico è la riduzione del consumo energetico. Secondo i ricercatori, questo metodo può tagliare l’energia utilizzata fino al 75% rispetto alla preparazione tradizionale dell’espresso. Questo risparmio energetico è particolarmente rilevante a livello industriale, dove la produzione su larga scala di caffè pronto da bere potrebbe beneficiare di una riduzione significativa dei costi operativi e dell’impatto ambientale.

Il sistema può anche produrre un concentrato di caffè che i produttori possono successivamente diluire per creare bevande a base di latte o caffè freddo. Questo rende la tecnologia particolarmente adatta per l’industria delle bevande, dove l’efficienza e la sostenibilità sono sempre più importanti.

Il dottor Trujillo ha precedentemente utilizzato un sistema ultrasonico simile per produrre caffè freddo in meno di tre minuti, anche se quel metodo produceva un risultato con meno caffeina. La nuova tecnologia estende l’approccio all’espresso, offrendo una soluzione completa per la preparazione del caffè.

Precedenti e futuro della tecnologia

L’idea di utilizzare gli ultrasuoni per l’estrazione non è completamente nuova. Alcuni anni fa, una macchina chiamata Teamosa ha esplorato lo stesso principio per la preparazione del tè, anche se non ha mai raggiunto una diffusione mainstream. Tuttavia, la nuova tecnologia sviluppata dall’UNSW rappresenta un passo avanti significativo, dimostrando che gli ultrasuoni possono essere utilizzati efficacemente anche per l’estrazione del caffè.

Mentre la tecnologia è ancora in fase di sviluppo, i risultati promettenti suggeriscono che potrebbe presto diventare una parte integrante del settore del caffè. Con l’aumento della domanda di soluzioni sostenibili e efficienti, il metodo ultrasonico potrebbe rivoluzionare il modo in cui prepariamo e consumiamo il nostro caffè quotidiano.