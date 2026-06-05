Tagli di personale nel settore tech USA: l'AI come principale responsabile

Le aziende tecnologiche statunitensi stanno affrontando una trasformazione senza precedenti, con l'AI al centro delle strategie di riduzione del personale e riorganizzazione delle risorse.

Il settore tecnologico statunitense sta vivendo una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una massiccia riduzione del personale e da una riorganizzazione strategica delle risorse umane. L’intelligenza artificiale, tecnologia rivoluzionaria che promette di cambiare il volto dell’industria, è al centro di questa rivoluzione, con un impatto significativo sul mercato del lavoro.

Secondo i dati più recenti, le aziende tech hanno annunciato 38.242 tagli di personale a maggio 2026, il numero più alto registrato negli ultimi due anni. Questo fenomeno non è isolato, ma fa parte di una tendenza più ampia che vede l’AI come motore principale delle decisioni aziendali.

L’AI come driver dei licenziamenti

Le aziende continuano a investire in piattaforme AI, infrastrutture cloud e automazionema allo stesso tempo stanno comprimendo gli organici e riducendo le funzioni considerate meno strategiche. L’AI è stata indicata come la causa principale dei licenziamenti per il terzo mese consecutivo, un segnale chiaro che il fenomeno non riguarda più solo singole ristrutturazioni aziendali, ma una tendenza generale.

Dall’inizio dell’anno, il settore tecnologico ha registrato 123.653 esubericon un aumento superiore al 65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A livello complessivo, tutti i settori statunitensi hanno comunicato circa 97.000 tagli nel mese, in aumento rispetto agli 83.387 del mese precedente. I settori più colpiti, oltre al tech, sono i trasporti e i servizi, con rispettivamente 6.909 e 6.268 posizioni eliminate.

Investimenti in data center e nuove tecnologie

Il vero costo dell’AI non si limita ai server e alle GPU, ma risiede nella velocità con cui le aziende stanno ridisegnando il lavoro tecnico. Le grandi aziende stanno spostando capitali verso GPU, acceleratori, server e reti ad alta capacità, con una spesa combinata stimata verso i 725 miliardi di dollari nell’anno. Questa traiettoria sta portando l’AI dai grandi server verso le macchine locali, anche nei nuovi superchip per PC e laptop basati su NVIDIA RTX Spark.

Tuttavia, il ritorno economico atteso passa spesso da una struttura dei costi più leggera, con un impatto diretto sul numero di dipendenti necessari per gestire le operazioni.

Nuove opportunità di lavoro nel settore tech

Nonostante i tagli, il settore tech guida anche i piani di assunzione. Le aziende statunitensi hanno annunciato 80.472 nuove posizioni pianificate dall’inizio dell’anno, con il comparto tecnologico che pesa più di ogni altro settore. Questo significa che le imprese stanno tagliando ruoli esistenti e assumendo profili diversi, più vicini a cloud, dati, sicurezza, sviluppo AI e automazione.

Per chi lavora nell’hardware e nel software, il messaggio è chiaro. La spesa non sta sparendo, si sta concentrando su aree ad alto rendimento percepito: infrastruttura AI, modelli, strumenti interni e pipeline di produttività. Le figure meno legate a questi obiettivi diventano più esposte, mentre competenze su deployment, ottimizzazione, inferenza e gestione dei carichi acquisiscono più peso nei piani industriali.

Resta un elemento da non sovrastimare: le richieste di sussidio di disoccupazione non si sono mosse con la stessa intensità degli annunci di taglio. Questo suggerisce che una parte del mercato riesce ancora ad assorbire lavoratori specializzati, ma il cambio di priorità è evidente. L’AI non è più soltanto un capitolo di investimento: sta diventando un criterio operativo per decidere quali ruoli mantenere, quali trasformare e quali eliminare.