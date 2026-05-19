Smile decolla da Kourou per studiare il 'sorriso' magnetico della Terra

Il 19 maggio 2026 segna una tappa significativa per l’osservazione spaziale: è decollata Smile, la prima missione congiunta tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia delle Scienze cinese. Il lancio è avvenuto alle 05.52 ora italiana dal Centro Spaziale Guyanese di Kourou a bordo di un Vega C, il razzo prodotto dall’italiana Avio.

L’iniziativa unisce competenze tecniche e scientifiche di due grandi poli spaziali per affrontare un quesito che finora è rimasto parzialmente inesplorato: come si genera e come si manifesta, in termini di emissioni a raggi X, l’incontro fra il vento solare e il campo geomagnetico terrestre.

La sonda è stata progettata per offrire una nuova prospettiva: grazie a strumenti sensibili ai raggi X, potrà mostrare una visione d’insieme delle emissioni prodotte quando particelle solari cariche interagiscono con la magnetosfera.

Dopo un rinvio iniziale fissato per il 9 aprile a causa di un problema a un componente del vettore, la sequenza di lancio è stata ripristinata e ha ottenuto il via libera operativo. Il successo della partenza apre ora la fase di rilascio e inserimento orbitale, step cruciale per l’inizio delle osservazioni scientifiche a lungo termine.

Il lancio e il ruolo di Avio

Dietro il razzo che ha portato Smile c’è l’esperienza dell’industria europea: il Vega C è realizzato da Avio e per questa missione l’azienda italiana ha assunto anche il compito di operatore di servizi di lancio, una novità rispetto al ruolo predominante di costruttore. Si tratta del ventinovesimo lancio della storia del veicolo e della prima volta in cui Avio gestisce l’intera operazione di lancio, coordinando le fasi di avvicinamento, accensione e separazione dei vari stadi. Questo ruolo ampliato riflette una crescente integrazione tra industria e servizi spaziali in Europa, e la capacità di garantire procedure di lancio complesse in condizioni stringenti.

Sequenza di rilascio e tempistiche

La fase di rilascio è prevista circa 57 minuti dopo il decollo: in quel momento il satellite sarà rilasciato a oltre 706 chilometri di quota, da cui poi eseguirà manovre per inserirsi nella sua orbita definitiva. L’accuratezza di questa sequenza è fondamentale perché determina la geometria delle osservazioni e la possibilità di seguire eventi prolungati come le aurore polari. Il controllo a terra monitorerà parametri telemetrici, assetto e funzionamento degli strumenti prima di dichiarare la piena operatività della missione, che ora entra in una fase cruciale dopo la riuscita separazione dal lanciatore.

Obiettivi scientifici di Smile

Lo scopo principale di Smile è osservare per la prima volta in modo dettagliato le emissioni a raggi X generate dall’incontro tra vento solare e campo geomagnetico. Con questo approccio la missione intende chiarire i processi che determinano la formazione delle aurore e le fluttuazioni energetiche nella magnetosfera. I ricercatori parlano di una caratteristica emissione che, nella mappa delle radiazioni ad alta quota, assume una configurazione somigliante a un sorriso: il cosiddetto sorriso magnetico. Comprendere questi meccanismi è importante non solo per la fisica fondamentale, ma anche per la protezione delle infrastrutture satellitari e delle comunicazioni terrestri dalle tempeste solari.

Perché osservare in raggi X

L’osservazione in raggi X fornisce una finestra unica sui processi ad alta energia che non sono immediatamente visibili nelle frequenze ottiche o radio. Le particelle accelerate nelle regioni di riconnessione magnetica producono emissioni X che documentano l’intensità e la distribuzione degli eventi energetici. In questo senso, i raggi X sono un marcatore diretto dei processi di interazione plasma-magnetico e permettono misure quantitative utili a validare modelli teorici e simulazioni numeriche della magnetosfera terrestre.

Orbita della missione e ricadute operative

La traiettoria scelta per Smile è molto ellittica: il satellite si allontanerà fino a circa 120.000 chilometri dalla Terra — cioè circa un terzo della distanza che separa la Terra dalla Luna — per poi riavvicinarsi fino a soli 5.000 chilometri. Questa configurazione permetterà osservazioni prolungate, con finestre di acquisizione che possono durare decine di ore consecutive; in alcune condizioni gli strumenti potranno monitorare le aurore per periodi fino a 45 ore di seguito. Ripetendo questo stesso passaggio per anni, la missione costruirà un archivio ricco di dati per seguire l’evoluzione temporale dei fenomeni studiati.

Il successo di Smile rappresenta quindi un passo avanti per la comprensione delle interazioni spazio-terrestri e conferma il valore della cooperazione internazionale in campo spaziale. Le osservazioni che arriveranno nei prossimi mesi saranno fondamentali per aggiornare modelli previsionali e strategie di mitigazione degli effetti delle tempeste solari su sistemi tecnologici e infrastrutture critiche.