Putin in Cina con ministri e ceo: focus sul Power of Siberia 2

Putin arriva a Pechino con ministri, dirigenti industriali e banchieri: al centro negoziati sul gas, legami economici e una dichiarazione con Xi

Il presidente Vladimir Putin è giunto a Pechino per una visita di stato durata due giorni, accompagnato da una delegazione che unisce alti esponenti politici e i vertici delle principali imprese russe. La missione punta a rafforzare il partenariato strategico tra Russia e Cina, con l’energia in primo piano e la prospettiva di accordi economici e finanziari di rilievo.

La scelta di includere nel seguito ministri, presidenti di banche e ceo segnala l’intenzione di intrecciare decisioni diplomatiche e interessi commerciali.

La visita segue a stretto giro l’incontro che il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto con il presidente degli Stati Uniti: questo susseguirsi di vertici internazionali ha attirato l’attenzione globale, sottolineando il ruolo centrale di Pechino nella diplomazia contemporanea.

Il summit è stato definito dal Cremlino come un’occasione per «sviluppare ulteriormente» i legami bilaterali e si concluderà con la firma di una dichiarazione congiunta volta a rinsaldare la cooperazione in vari ambiti.

Composizione della delegazione

La squadra che accompagna Putin include figure chiave dell’apparato statale e del mondo privato: tra i nomi più rilevanti figurano i ceo di Rosneft (Igor Sechin) e Gazprom (Alexei Miller), l’imprenditore dell’alluminio Oleg Deripaska e i vertici di enti strategici come Rosatom, Roscosmos e la banca di sviluppo VEB.

Al seguito ci sono inoltre i presidenti di istituti finanziari come Sberbank e VTB, insieme alla governatrice della banca centrale, Elvira Nabiullina, più vari ministri e vicepremier.

Profili e segnali economici

La presenza di amministratori delegati e banchieri non è casuale: mostra la volontà di tradurre i rapporti politici in contratti concreti e operazioni finanziarie. Il mix di soggetti pubblici e privati evidenzia come la questione energetica sia al centro delle politiche commerciali, mentre il coinvolgimento delle banche suggerisce discussioni su finanziamenti, assicurazioni e meccanismi di pagamento per scambi su larga scala. Questo approccio punta a dare continuità alle forniture e a stabilizzare relazioni economiche strategiche.

Power of Siberia 2 e gli obiettivi energetici

Uno degli argomenti principali del vertice è il potenziamento delle forniture di gas: la Russia sta spingendo per far avanzare il progetto Power of Siberia 2, un gasdotto destinato ad aumentare significativamente i flussi energetici verso il mercato cinese. Secondo il Cremlino, i colloqui affronteranno il tema «in grande dettaglio», con l’obiettivo di chiarire tempi, finanziamenti e percorso infrastrutturale necessari alla sua realizzazione.

Numeri, percorso e ruolo strategico

Il progetto Power of Siberia 2 è concepito per trasportare circa 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno, passando per la Mongolia e collegando i giacimenti artici della Russia settentrionale ai consumi cinesi del nord. Questo sarebbe un complemento al primo corridoio, il Power of Siberia 1, operativo dal 2019 e con una capacità di trasporto intorno a 38 miliardi di metri cubi. La realizzazione del nuovo gasdotto rafforzerebbe la sicurezza energetica cinese e consoliderebbe l’orientamento della Russia verso i mercati asiatici, diventato ancora più marcato dopo le sanzioni occidentali.

Contesto geopolitico e implicazioni

Il viaggio di Putin si svolge in un momento in cui i rapporti internazionali sono segnati da conflitti e tensioni commerciali. Dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, la cooperazione energetica con la Cina ha assunto negli ultimi anni un peso economico e politico rilevante: Pechino acquista una quota consistente delle esportazioni russe e le importazioni di combustibili fossili dalla Russia sono aumentate in modo significativo. Fonti esterne stimano acquisti cinesi di combustibili russi per centinaia di miliardi di dollari dall’inizio del conflitto ucraino.

Nel quadro dei colloqui, oltre agli aspetti commerciali, non mancheranno i temi di sicurezza e le attese su eventuali posizioni condivise riguardo alle crisi internazionali. Al termine delle consultazioni è prevista una dichiarazione congiunta che dovrebbe delineare i prossimi passi della cooperazione e dare indicazioni su progetti concreti. Per Mosca, ottenere l’appoggio o la neutralità cinese su dossier internazionali resta una priorità diplomatica tanto quanto la firma di accordi economici.