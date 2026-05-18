Perché la Russia rinuncia a Eurovision e punta su Intervision

Perché la Russia rinuncia a Eurovision e punta su Intervision

La discussione sul ruolo della Russia nei grandi eventi musicali europei si è riaccesa dopo le ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri russo, che ha escluso un ritorno a Eurovision, definendo il concorso culturalmente incompatibile con ciò che Mosca intende promuovere. In risposta a commenti del direttore del contest che avevano lasciato aperta la possibilità di una futura riammissione, il governo russo ha mostrato poco interesse a tentare una via diplomatica per rientrare, soprattutto dopo la sospensione imposta dall’European Broadcasting Union in seguito all’invasione del 2026.

Nel dibattito entrano così elementi politici e identitari: oltre alla netta presa di posizione sui contenuti del festival, il ministero ha rilanciato il recupero di un format alternativo, quello storico dell’Intervision. Questa scelta viene presentata come coerente con la promozione di valori tradizionali e con la volontà di creare piattaforme culturali condivise tra i membri del blocco economico dei BRICS.

La mossa ha suscitato reazioni contrastanti tra artisti, media e pubblico internazionale.

Motivazioni ufficiali e argomentazioni culturali

Secondo la versione fornita dalle autorità, il rifiuto di tornare a Eurovision non è solo una questione di sanzioni o esclusione formale, ma anche di compatibilità culturale. Il ministro ha usato parole forti per stigmatizzare il contenuto e la direzione artistica percepita del concorso, arrivando a definire l’ambiente del festival come «satanico» nel senso di valori che Mosca non ritiene accettabili.

Di conseguenza, la promozione di manifestazioni alternative viene raccontata come un ritorno a scenari culturali ritenuti più consoni alle identità nazionali e alle alleanze geoculturali.

Intervision: recupero di un format storico

Il riferimento all’Intervision punta sul richiamo alla tradizione sovietica: un tempo concepito come contropartita al festival europeo, oggi il progetto viene riproposto come uno spazio di incontro fra paesi che condividono particolari sensibilità politiche e culturali. L’idea è presentata come la creazione di una piattaforma musicale che valorizzi specifiche eredità artistiche e linguistiche, favorendo scambi tra membri dei BRICS e partner affini, e proponendo un contenuto alternativo a quello che Mosca contesta in Eurovision.

Storia degli artisti russi e memoria del passato

La storia della Russia a Eurovision è tutt’altro che marginale: star come Alla Pugacheva, Philipp Kirkorov, Little Big e Manizha hanno rappresentato il paese nel corso degli anni, contribuendo a un legame culturale con il contest. Tra i risultati più noti, Dima Bilan resta l’unico vincitore russo, trionfando nel 2008 con il brano “Believe“. Queste eredità artistiche vengono ora citate sia dai sostenitori di un ritorno che da chi sostiene soluzioni autonome come l’Intervision.

Eventi recenti e il vincitore più recente

Nell’ultima edizione il concorso ha celebrato la sua lunga storia: la bulgara DARA è stata proclamata vincitrice della settantesima manifestazione tenutasi a Vienna, evidenziando come il format europeo continui ad attrarre ampia attenzione internazionale. Allo stesso tempo, le parole della leadership russa rimangono ferme nel segnalare la preferenza per iniziative percepite come più allineate con orientamenti culturali nazionali.

Conseguenze politiche, mediatiche e la situazione dei media russi

Le tensioni sul ritorno della Russia a eventi internazionali come Eurovision si inseriscono in un quadro più ampio di restrizioni e conflitti mediatici. Organizzazioni indipendenti che operano in Russia hanno denunciato pressioni sempre più forti: ad esempio, alcuni organi di informazione sono stati etichettati come indesiderabili o come agenti stranieri, provvedimenti che complicano il lavoro giornalistico e la libertà di parola. Questa dinamica influisce anche sulla circolazione delle opinioni pubbliche e sulla capacità degli artisti di partecipare liberamente a contest internazionali.

Che cosa può cambiare e prospettive future

Per il pubblico e per gli operatori culturali la situazione rimane fluida: la possibilità teorica di una riammissione da parte dell’EBU è stata evocata più volte, ma al tempo stesso la posizione pubblica delle autorità russe sembra orientata verso percorsi alternativi. Nel frattempo, la produzione musicale e le piattaforme di spettacolo potrebbero trovare nuove traiettorie di cooperazione internazionale, sia all’interno dei meccanismi tradizionali come Eurovision sia attraverso iniziative parallele come Intervision. L’esito dipenderà dalla evoluzione del contesto politico e dalle scelte degli stessi artisti.