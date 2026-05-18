Global Sumud Flotilla, Israele arresta 100 attivisti, 12 sono italiani

Roma, 18 mag. (askanews) – Dodici cittadini italiani sarebbero stati prelevati in acque internazionali dalla Marina israeliana durante l’abbordaggio a oltre 250 miglia nautiche da Gaza della Global Sumud Flotilla, a cui partecipano 54 navi con a bordo 461 volontari provenienti da 45 paesi. Lo conferma una fonte del team legale della Global Sumud Flotilla ad askanews.

Secondo Al-Jaazera, le forze navali israeliane hanno intercettato circa 20 imbarcazioni nei pressi di Cipro, e secondo quanto riferito sarebbero stati arrestati “circa 100 attivisti”. I volontari sarebbero stati trasferiti su una sorta di “prigione galleggiante”, prima di essere condotti al porto israeliano di Ashdod per essere interrogati dai servizi segreti israeliani.Sui canali social della Global Sumud Flotilla si diffondono le immagini e le nazionalità dei volontari delle imbarcazioni intercettate, (tra i primi gli 8 cittadini a bordo della nave Kyriakos, o i 5 volontari della Tenaz) di cui gli attivisti chiedono l’immediato rilascio.

Circa altre 20 imbarcazioni stanno proseguendo verso Gaza, secondo gli organizzatori.Lunedì mattina, il ministero degli Esteri israeliano aveva avvertito che “non avrebbe permesso alcuna violazione del blocco navale” imposto a Gaza. “Israele invita tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare immediatamente indietro”, secondo il post pubblicato su X.Questo è il terzo tentativo in un anno di rompere il blocco israeliano imposto a Gaza.

Circa 50 navi sono salpate il 14 maggio dal Sud-Ovest della Turchia nell’ambito di questa flotilla. Israele aveva già intercettato una precedente flotilla in acque internazionali al largo di Creta il 30 aprile, rilasciando rapidamente in Grecia la maggior parte degli attivisti a bordo, ma, come è noto, arrestandone due, detenuti per 10 giorni in carcere in Israele.