Vittorio Sgarbi aveva attraversato un difficile momento personale in piena lotta contro la depressione che lo ha portato anche ad essere ricoverato in una clinica di Roma in quanto in grave pericolo per la propria vita. Lo scorso fine settimana ha compiuto un’apparizione pubblica dopo mesi che ha scioccato i fans.

Le condizioni di salute del critico d’arte

Sgarbi a livello di salute ha ammesso di aver rifiutato il cibo, condizione che ha causato in lui un forte deperimento fisico ma ciò nonostante non ha mai avuto paura di morire.

La salute non è certamente al top ma ha trovato in Francesca, sua compagna la forza per guardare alla vita con il sorriso, difatti ha svelato di voler presto convolare a nozze con lei.

Tutto questo non è piaciuto alla figlia Evelina che aveva chiesto un amministratore di sostegno per il padre, secondo lei infatti sarebbe stato manipolato dalla compagna, molto più giovane di lui.

Presenza al Salone del Libro di Torino

Il ritorno in pubblico di Vittorio Sgarbi è avvenuto al Salone del Libro di Torino, dove è stato invitato dalla direttrice dell’evento per tenere una sua lectio.

Sgarbi infatti è una presenza fissa del Salone, quando è entrato sul palco il pubblico non lo aveva riconosciuto, ha infatti perso ulteriore peso, come riporta Biccy.it mostrando le foto scattate dalla pagina The Journalai che evidenziano il decadimento fisico dell’uomo oggi 74enne.