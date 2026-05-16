CIAK riparte: nuova era per la storica rivista di cinema

Presentata alla Casa del Cinema la nuova era di CIAK, storica rivista italiana dedicata al cinema, appena tornata in edicola con una veste completamente rinnovata. L’evento si è svolto nella Sala Volonté alla presenza del Direttore Generale Domenico Marasco, del Direttore Editoriale Casimiro Lieto e del giornalista Oscar Cosulich, insieme a numerosi professionisti del settore.

Tra gli ospiti anche l’attrice Milvia Marigliano, candidata ai David di Donatello per La Grazia di Paolo Sorrentino, e Massimiliano Giometti, esercente cinematografico e vicedirettore ANEC.

Nuovo progetto editoriale tra carta, web e social

Il nuovo CIAK nasce come un progetto editoriale e industriale insieme, pensato come piattaforma ibrida capace di integrare cartaceo, web, social media e nuove modalità distributive.

“Il contenuto deve tornare al centro”, ha spiegato Domenico Marasco, sottolineando la volontà di costruire un prodotto sostenibile economicamente ma anche autorevole dal punto di vista culturale.

Tra le principali novità anche il ripensamento della distribuzione tradizionale. “Il nostro lettore non è soltanto in edicola”, ha dichiarato Marasco annunciando partnership innovative, tra cui quella con Italo, che distribuirà il magazine nelle lounge e nelle aree dedicate alla prima classe.

Sul piano editoriale, Casimiro Lieto ha delineato una linea più incisiva nei confronti del sistema cinema italiano: “Diventeremo un cane da guardia del sistema cinema”. La rivista approfondirà temi legati a industria cinematografica, fondi pubblici, distribuzione e trasparenza dei premi italiani, distinguendo inoltre tra contenuti “caldi” destinati a web e social e contenuti “freddi” pensati per il cartaceo e capaci di mantenere valore nel tempo.

QR code, scuole e giovani talenti: le novità di CIAK

Il nuovo corso di CIAK introdurrà approfondimenti dedicati all’economia del cinema, contenuti multimediali accessibili tramite QR code, il progetto “CIAK Advisor” e l’iniziativa itinerante “CIAK in Tour”, pensata per coinvolgere scuole e territori.

Annunciato anche il ritorno del Ciak d’Oro, che sarà dedicato esclusivamente alle opere prime. Grande attenzione sarà riservata inoltre ai giovani professionisti del settore attraverso la nuova rubrica “Portfolio”, definita dalla redazione uno “spazio democratico” dedicato ad attori, autori e creativi Under 35.

I giovani talenti potranno presentare il proprio lavoro anche attraverso materiali video integrati nel magazine, in una formula che punta a coniugare editoria tradizionale, innovazione digitale e scouting creativo.