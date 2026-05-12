Ornella Muti, insieme ad Asia Argento e Isabella Ferrari, rappresenteranno l’Italia al Festival di Cannes. Le attrici sono infatti nel cast del film “Roma Elastica” di Bertrand Mandico. Per l’occasione, la Muti ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Ecco che cosa ha raccontato.

Ornella Muti, tra passato e presente: “Sono uscita dai circoletti quando…”

Ornella Muti, in occasione del Festival di Cannes, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato sia del suo passato che del suo presente. L’attrice, ad esempio, ha raccontato che, nonostante il successo planetario, è rimasta a distanza dalla mondanità romana, uscendo presto dai circoletti: “A 18 anni ho avuto mia figlia e il mio pensiero era di tornare a casa.

Sono stata l’outsider, fuori da feste e salotti. Sono io che mi sono tirata indietro.” Ornella Muti ha sempre messo la famiglia davanti alla carriera, asserendo come i suoi figli fossero la priorità. L’attrice ha anche raccontato un fatto molto triste, ovvero quando suo padre morì. Lei aveva solamente 11 anni: “Mio padre morì tra le mie braccia, non ho avuto nonni, solo la mia nonna materna, che viveva in Germania.” Oggi Ornella Muti è nonna di 5 nipoti ed è felicemente single per scelta: “L’ho scelto io.

Non ricordo nemmeno quando ho avuto la mia ultima storia. Da adulti hai bisogno di capire chi ti si avvicina e non voglio perdermi con gente sbagliata.”

Ornella Muti: “Ecco come faccio a dimostrare 30 anni di meno”

Nel corso dell’intervista al , Ornella Muti ha tagliato corto quando il discorso è caduto sulla storia con Adriano Celentano: “Ancora con quella storia, è stato lui a tirarla fuori. Io non lo avrei mai detto.” Infine inevitabile anche una domanda su come fa, a 71 anni, a dimostrarne almeno 30 in meno: “In primis, non faccio entrare il vecchiume dentro di me. Poi l’alimentazione, non bevo, fumo sì ma ci sto lavorando. Quando dico la mia età penso che non sono io.”