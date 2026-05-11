Durante il recente TCM Classic Film Festival 2026 Jane Fonda ha ricordato il collega Robert Redford, scomparso nel settembre dello scorso anno e con il quale ha recitato in diversi film. Ecco cosa ha rivelato l’attrice statunitense.

Jane Fonda, il legame con Robert Redford

Robert Redford, scomparso a 89 anni il 16 settembre del 2025, è stato uno degli attori più importanti e amati del cinema.

Sul set l’attore ha recitato spesso accanto a un’altra icona di Hollywood, ovvero Jane Fonda che, durante il recente TMC Classic Film Festival 2026, ha parlato proprio del collega, facendo anche una rivelazione inaspettata. Ma, prima di scoprire cosa ha detto, ripercorriamo i film nei quali Jane e Robert hanno recitato insieme.

Si parte con “La caccia” nel 1996 seguito subito dopo da “A piedi nudi nel parco“. Nel 1979 hanno recitato insieme in “Cavaliere elettrico” e nel 2017 in “Le nostre anime di notte.” Un coppia che sul set ha fatto davvero innamorare tutti!

Jane Fonda, la rivelazione inaspettata: “Ero innamorata di Robert Redford”

Durante il recente TCM Classic Film Festival 2026 Jane Fonda ha parlato di Robert Redford, suo compagno sul set in diverse pellicole. L’attrice statunitense ha parlato dell’aspetto fisico dell’attore, ammettendo di essere stata innamorata di lui, apparentemente senza essere ricambiata, durante gli oltre 50 anni in cui hanno lavorato insieme: “Facevo fatica a non toccarlo“, ha ammesso la Fonda. Tra i due non accadde mai nulla al di fuori del set.