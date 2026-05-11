A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, la convivenza nella Casa si fa sempre più tesa. Un episodio nato durante una festa ha infatti scatenato un acceso confronto tra alcuni concorrenti, riportando al centro dell’attenzione dinamiche personali, fraintendimenti e accuse reciproche che hanno rapidamente diviso il gruppo e innescato una rissa.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip e origine della lite

Alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip a ridosso della finale, dove un episodio nato durante una festa ha acceso un confronto tra i concorrenti. La discussione sarebbe esplosa dopo alcune confidenze circolate tra i gieffini, in particolare riguardo a un presunto bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras avvenuto in confessionale.

La diffusione della vicenda avrebbe irritato Manzini, convinta che un momento privato fosse stato raccontato in modo tale da prestarsi a interpretazioni distorte.

Nel confronto emerso in Casa, la concorrente ha chiarito il suo punto di vista dichiarando: “Avevo detto di non dirlo! Non voglio che fuori la cosa venga travisata.

Era successo in confessionale e non sarebbe uscito se non aveste parlato. Perché dovete dirlo? Mi ha baciato Raul! Mi è saltato addosso, mi ha tolto la mano e mi ha dato il bacio, per gioco. Io mi sono divertita meno, perché non mi andava, lui però mi ha baciato alla sprovvista saltandomi addosso”.

Rissa al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si infuria: “Portatela via”

La situazione si è ulteriormente infiammata con l’intervento di Alessandra Mussolini, che ha criticato duramente la ricostruzione dei fatti, sostenendo che potesse danneggiare l’immagine di Dumitras. Nel suo sfogo ha affermato: “Ma tu non stai bene. Tu lo fai passare malissimo. Vuoi eliminare Raul? Tu fai passare che è stata una violenza. Tu lo metti alla gogna! Tu non puoi dire che ti ha baciata a forza, è grave. Stai facendo una sceneggiata. Tu sei una buonista e insinui. Tu sei innamorata di sentirti vittima, vuoi sentirti una vittima, ma qui non ti si fila nessuno”.

La risposta di Manzini non si è fatta attendere, con una replica volta a chiarire le sue intenzioni: “Ritirа quello che hai detto. Io non mi permetterei mai di dire che Raul mi ha fatto una violenza! Però io non volevo baciarlo, lui mi ha tolto la mano. Però non dico che è stata una violenza. Non ti azzardare a mettermi in bocca parole che non ho detto!”. Poco dopo, anche Antonella Elia è intervenuta, allargando lo scontro e richiamando vecchi contrasti legati a Marco Berry, dichiarando: “Fai le cose e poi noi non possiamo parlarne. Non bere se poi questi sono i risultati. Tu sei condizionata dai tuoi fantasmi del passato e ti devi vergognare. Hai fatto andare via Marco, è colpa tua se è uscito. Sei un’isterica che mette la gente nei guai. Tu accusi gli altri e causi problemi. Per te è tutto un trauma. Mi stai facendo anche gonfiare le vene al collo dalla rabbia. Tu non fai le cose se non vuoi che se ne parli. Non possiamo parlare di tua sorella, del bacio con Raul. Sono tutte cose che dici e fai tu. E poi smettila di dirmi che non devo urlare quando tu sei la prima a gridare come un’aquila”.

A riportare il focus sull’episodio è stato lo stesso Dumitras, che ha cercato di ridimensionare la vicenda ricordando il contesto giocoso del momento: “Però diciamolo che in confessionale stavamo giocando e che tu ridevi con me per il bacio”. In seguito, Manzini avrebbe ribadito di non aver mai parlato di violenza, ma di aver espresso solo disagio per la diffusione pubblica dell’episodio.

Dopo essersi allontanata dalla cucina, Mussolini è tornata a intervenire con toni ancora più duri: “Ci stai attaccando da ieri, non ce la facciamo più. Ci hai rotto i cog***. Stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso. Hai rotto il ca***. Non è vero niente. Hai un copione perché devi fare la clip per martedì e noi ci siamo stancati. Sei una bugiardona. Andiamo in confessionale, prendetevela e portatela dentro. Entra nel confessionale e chiuditi dentro”.

La discussione ha continuato a dividere la Casa e a generare reazioni anche fuori, con il pubblico attivo sui social, mentre il percorso verso la finale del Grande Fratello Vip si conferma sempre più carico di tensioni e rapporti ormai al limite tra i concorrenti rimasti.