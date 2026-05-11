Un'altra intercettazione incastrerebbe Andrea Sempio. Secondo i pm ha svelato l'orario in cui ha ucciso Chiara Poggi.

La rilettura di un’intercettazione del 2017 potrebbe incastrare Andrea Sempio. Secondo i pm avrebbe dichiarato l’orario in cui sarebbe entrato nella villetta dei Poggi per uccidere Chiara.

Garlasco, Andrea Sempio avrebbe svelato l’orario in cui è entrato nella villetta Poggi: l’interpretazione dei pm

La Procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco ha rivalutato alcune intercettazioni del 2017.

Secondo i pm, in uno dei suoi soliloqui, Andrea Sempio avrebbe svelato l’orario in cui è entrato in casa Poggi per uccidere Chiara. “Sembra riferirsi all’orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell’omicidio” hanno dichiarato i pm dopo la rilettura dell’intercettazioni. “È successo qualcosa quel giorno (…) era sempre lì a casa (…) però ca**o (…) alle nove e mezza” sono le parole di Andrea Sempio, recuperate da un’intercettazione ambientale.

Un nuovo elemento molto importante per le indagini sul delitto di Garlasco, che sono state chiuse qualche giorno fa. Questa rilettura potrebbe incastrare ancora di più Andrea Sempio, che ora risulta indagato, e confermare la nuova ricostruzione secondo il quale l’amico del fratello di Chiara Poggi l’avrebbe brutalmente uccisa nella sua villetta.

Garlasco, nuovi elementi su Andrea Sempio: cosa è emerso

Secondo i pm, l’aggressore avrebbe messo in atto un vero e proprio “annientamento furioso” della vittima, come si legge negli atti d’accusa. L’uomo avrebbe attuato “un’aggressione cieca e sproporzionata” nei confronti di Chiara Poggi, presumibilmente dopo un suo rifiuto alle sue avances sessuali. Sono tanti gli elementi che stanno emergendo nelle ultime ore.

I pm vanno avanti con questa nuova ricostruzione: sarebbe stato Andrea Sempio, il 13 agosto 2007, a entrare nella villetta in cui viveva Chiara Poggi con la sua famiglia, per ucciderla. Tra i motivi ci sarebbe stato un interesse sessuale nei confronti della ragazza e la visione dei video che ritraevano lei e Alberto Stasi in atteggiamenti intimi.