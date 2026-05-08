Come il linguaggio nei forum mette in luce sessismo e dinamiche di gruppo

Nelle discussioni online che hanno richiamato attenzione sul caso legato al delitto di Garlasco, sono emerse frasi offensive e sessiste attribuite a un utente indicato come Andrea. Secondo la linguista Benedetta Baldi, docente e presidente del corso di laurea in Pratiche, linguaggi e culture della Comunicazione, questi interventi rivelano più di una semplice volgarità: riflettono una visione che trasforma la donna in un oggetto e segnala una difficoltà a instaurare rapporti affettivi equilibrati.

In questo articolo esploriamo il significato di quei messaggi, il contesto dei forum e le possibili ricadute sulla percezione pubblica e sulle indagini.

Il peso delle parole: offesa, influenza e limiti della correlazione

È comune sentire che le parole sono azioni: esse offendono, modificano rappresentazioni e possono normalizzare atteggiamenti violenti. Tuttavia, come sottolinea la studiosa citata, non esiste un automatismo che le trasformi sempre in comportamento criminale.

Le affermazioni misogine rinforzano un clima comunicativo tossico e abbassano il livello di convivenza civile, ma non di per sé costituiscono una prova che chi le scrive diventerà un autore di reato. È quindi utile distinguere tra l’effetto percorrente e dimostrabile di un messaggio sulla cultura e la responsabilità diretta e immediata dell’autore rispetto a fatti concreti.

Sessismo ostile e oggettificazione

La linguista parla di una concezione della donna come oggetto, che emerge chiaramente nelle frasi che minimizzano il consenso o celebrano la violenza. Qui entra in gioco il concetto di sessismo ostile, distinto dal sessismo benevolo che infantilizza o protegge in modo subordinante. Nel caso analizzato, i messaggi mostrano timore e rabbia verso l’autonomia femminile, con espressioni che suggeriscono possesso del corpo altrui e una retorica della forza maschile. In termini comunicativi, si tratta di parole che non solo offendono singole persone ma contribuiscono a normalizzare narrazioni che giustificano sopraffazione e controllo.

Anonimato e dinamiche di gruppo: il ruolo dei forum

I forum e le piattaforme online favoriscono forme di espressione che in contesti faccia a faccia sarebbero più rare. L’anonimato e la percezione di trovarsi in una comunità affini creano un habitat in cui l’autocontrollo si attenua e le posizioni si estremizzano. Psicologi e sociologi paragonano questo fenomeno alla dinamica delle folle: la condivisione apparente di convinzioni legittima frasi più aggressive e riduce la negoziazione interpersonale. In pratica, la comunicazione mediale contemporanea amplifica i messaggi di odio perché offre protezione e pubblico simultaneo.

Meccanismi di radicalizzazione verbale

In gruppi omogenei si osserva una competizione retorica che spinge all’escalation delle affermazioni: chi vuole emergere tende a usare espressioni sempre più forti, spesso considerate premianti all’interno della community. Il risultato è un linguaggio che si polarizza e perde riferimenti etici condivisi. L’effetto aggregante è tale che alcuni partecipanti si sentono legittimati a proporre teorie o giustificazioni biologiche e sociali per la violenza, alimentando credenze pericolose e semplificazioni pseudoscientifiche.

Implicazioni pratiche per indagini e opinione pubblica

Dal punto di vista giudiziario, i messaggi online possono essere elementi utili per ricostruire contesti o intenzioni, ma richiedono cautela interpretativa e conferme probatorie. La linguista ricorda che una cosa è documentare un ambiente comunicativo sessista, un’altra è stabilire nessi causali con un reato. Sul piano sociale, però, l’impatto sul dibattito pubblico è evidente: la diffusione di determinati stereotipi e la normalizzazione della violenza verbale incrementano la vulnerabilità delle vittime e rendono più difficile la costruzione di relazioni paritarie e rispettose.

Verso una responsabilità collettiva

Contrastare questi fenomeni richiede interventi su più livelli: educazione al linguaggio, moderazione delle piattaforme, e discorsi pubblici che possano smontare le giustificazioni della violenza. Evidenziare e criticare il paternalismo dominante e il sessismo rappresenta un primo passo per rendere meno ospitale l’habitat dove nascono e si consolidano messaggi degradanti. Solo così si può provare a ristabilire una cultura comunicativa che non tolleri l’oggettificazione né la celebrazione della sopraffazione.