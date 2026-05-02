Lite per ortaggi finisce con colpi di fucile: arrestato un 42enne in Sardegna

Un alterco tra familiari è degenerato quando un uomo ha sparato contro il fratello e la sua compagna: arresto, sequestro dell'arma e indagini dei carabinieri in corso

Un episodio di violenza rurale ha scosso una zona del sud della Sardegna quando un contadino è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda è avvenuta a Decimoputzu e ha come fulcro una lite scoppiata per motivi apparentemente futili: il prelievo di ortaggi da un terreno di proprietà. Secondo le testimonianze raccolte, la discussione tra parenti è rapidamente degenerata in un atto di forza che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Le autorità locali, guidate dai militari dell’aliquota radiomobile di Iglesias con l’ausilio delle Stazioni di Decimomannu e Uta, hanno avviato le indagini non appena allertate. Le prime ricostruzioni descrivono una scena concitata in cui il proprietario del terreno ha impugnato un’arma e ha esploso colpi contro la porta dell’abitazione dove il fratello e la sua compagna si erano rifugiati.

Nessuno degli occupanti è rimasto ferito, ma gli spari hanno attraversato l’infisso e si sono conficcati nell’arredamento interno.

La dinamica dell’aggressione

Secondo i rilievi e le dichiarazioni dei presenti, l’alterco sarebbe nato quando il presunto aggressore ha sorpreso il fratello nel proprio terreno mentre raccoglieva alcuni ortaggi. Ciò che a prima vista sembrava un diverbio agricolo ha assunto toni minacciosi quando l’uomo è tornato armato con un fucile semiautomatico calibro 12.

Le vittime, colte di sorpresa, hanno cercato riparo all’interno dell’abitazione vicina: solo pochi istanti dopo essere entrati, la porta sarebbe stata sbarrata per impedire l’accesso all’aggressore.

Fuga e colpi esplosi

I vicini presenti alla scena hanno riferito che la coppia è riuscita a chiudersi in casa appena prima che venissero esplosi due colpi. I proiettili hanno trapassato la porta d’ingresso e hanno finito la loro corsa contro mobili e suppellettili, senza colpire gli occupanti. L’evento ha generato forte paura tra i residenti e ha spinto una delle persone coinvolte a contattare immediatamente il 112 per chiedere aiuto. Questa chiamata ha attivato la macchina investigativa dei carabinieri e la rapidità della comunicazione è stata determinante per la successiva identificazione dell’autore.

Intervento dei carabinieri e sequestro

I militari, dopo aver raccolto le prime informazioni, hanno localizzato il sospettato nella sua abitazione e lo hanno bloccato senza che si verificassero ulteriori scontri. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato il fucile insieme alle relative munizioni, elementi che saranno cruciali per il prosieguo delle indagini. L’uomo è stato quindi accompagnato in stato di arresto e trasferito nel carcere di Uta, dove sono state adottate le misure cautelari del caso.

Aspetti procedurali e raccolta delle prove

Le attività investigative si sono concentrate sulla ricostruzione puntuale dei fatti e sulla raccolta di elementi utili a corroborare le accuse di tentato omicidio. Gli inquirenti hanno acquisito le testimonianze dei vicini, le dichiarazioni delle persone coinvolte e i rilievi tecnico-balistici sul luogo: tutte queste operazioni mirano a chiarire la dinamica e le intenzioni dell’aggressore. Il sequestro dell’arma e delle munizioni rappresenta un passo fondamentale per il procedimento penale e per eventuali perizie successive.

Contesto e implicazioni

Un episodio del genere mette in evidenza come contesti familiari e contenziosi di campagna possano degenerare se non gestiti con calma e, se necessario, con l’intervento delle autorità competenti. La vicenda a Decimoputzu sottolinea anche l’importanza di procedure rapide da parte dei cittadini nel segnalare episodi violenti: la tempestività della chiamata ai carabinieri ha permesso di evitare danni fisici alle vittime. L’attenzione ora si sposterà sulle fasi processuali e sulle possibili aggravanti che l’accusa potrà contestare.

Nel prosieguo delle indagini, gli inquirenti valuteranno ogni elemento raccolto per definire la responsabilità penale dell’arrestato e le circostanze aggravanti o attenuanti. Per le persone coinvolte, l’assenza di feriti rappresenta un sollievo immediato, ma resta l’impatto psicologico di un episodio che ha visto l’uso di un’arma contro familiari. Le autorità locali e le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione, mentre la comunità riflette sulle conseguenze di una lite che ha rischiato di trasformarsi in tragedia.