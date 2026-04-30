Uomo ucciso in un ristorante di Bisceglie: indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto all’interno di un locale a Bisceglie, nella zona nord del Barese. Secondo le informazioni disponibili, la vittima si trovava nel ristorante situato in via Gramsci quando è stata raggiunta da alcuni proiettili; al momento la dinamica resta da ricostruire e non è ancora chiaro se si tratti di una lite degenerata o di un vero e proprio agguato.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso e le forze di polizia.

La scena è attualmente sotto osservazione: i soccorritori del 118 hanno constatato il decesso, mentre sul posto sono presenti sia i militari dell’Arma che la polizia. Le autorità hanno delimitato l’area e avviato i primi rilievi, che includono l’acquisizione di testimonianze e l’esame dell’ambiente.

In assenza di ulteriori dettagli ufficiali, le informazioni vengono raccolte con cautela per evitare speculazioni.

Il luogo e la prima ricostruzione

Il fatto è avvenuto all’interno di un esercizio pubblico lungo via Gramsci, nel cuore di Bisceglie. Testimoni presenti nella zona riferiscono di aver udito colpi d’arma da fuoco e di aver visto confusione subito dopo l’accaduto; tuttavia, le dichiarazioni sono frammentarie e ancora in fase di verifica.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per stabilire se l’uomo sia stato colpito all’interno della sala, vicino all’ingresso o all’esterno del locale, considerazioni che influiranno sulla ricostruzione della dinamica del reato e sulle successive ipotesi investigative.

Interventi e prime azioni investigative

Giunti sul posto, i rappresentanti dell’ordine pubblico hanno predisposto un cordone per preservare la scena e consentire le operazioni dei tecnici. È in corso il sopralluogo per il recupero di eventuali evidenze balistiche e per l’acquisizione di filmati, oltre all’audizione dei presenti. L’attività di polizia scientifica e dei carabinieri mira a raccogliere elementi utili, come frammenti, bossoli o tracce biologiche, che possano contribuire a chiarire il numero di colpi esplosi e la traiettoria, informazioni cruciali per l’esatta ricostruzione del fatto.

Ipotesi investigative e scenari possibili

Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista: si lavora sia sulla possibilità di una aggressione legata a motivi personali sia su quella di un episodio mirato, riconducibile a dinamiche esterne al locale. L’ipotesi di un confronto degenerato rimane plausibile così come quella di un attacco pianificato; entrambi gli scenari richiedono verifiche su relazioni pregresse, movimenti della vittima e eventuali segnali di premeditazione. In questa fase le autorità mantengono riserbo per non compromettere le indagini e per consentire valutazioni tecniche approfondite.

Elementi che gli inquirenti potrebbero verificare

Tra le attività previste figurano la ricerca di filmati delle videocamere del locale e della videosorveglianza pubblica e privata nei pressi di via Gramsci, l’interrogatorio di testimoni oculari e la verifica di eventuali precedenti a carico della vittima. Anche il confronto balistico, l’analisi dei bossoli e l’esame dei tabulati telefonici possono fornire riscontri utili per escludere o confermare un piano preordinato. Queste azioni formano la base delle attuali ipotesi investigative e serviranno a indirizzare le fasi successive.

Conseguenze per la comunità e prossimi passaggi

L’episodio ha generato preoccupazione tra i residenti e i titolari delle attività della zona, che attendono chiarimenti dalle autorità competenti. Le forze dell’ordine hanno invitato la cittadinanza a collaborare fornendo eventuali immagini o informazioni utili, mentre il locale è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi. Nei prossimi giorni è previsto un aggiornamento ufficiale non appena gli inquirenti avranno raccolto e analizzato gli elementi necessari per far luce sulla vicenda; fino ad allora, molte circostanze restano incerte e sotto verifica.

In sintesi, si tratta di un fatto grave che ha coinvolto un ristorante di Bisceglie e ha richiesto l’intervento di carabinieri, polizia e personale sanitario del 118. La dinamica precisa è al centro delle indagini e sarà chiarita solo dopo gli accertamenti tecnici e le audizioni dei testimoni: per ora rimangono aperte le ipotesi di lite degenerata o di agguato, e la comunità attende sviluppi ufficiali dalle autorità.