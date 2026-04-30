Un bambino di due anni è caduto sui binari in Bangladesh. Il padre lo ha protetto con il suo corpo.

Un padre si è lanciato sui binari dopo che il figlio di due anni è caduto. Lo ha protetto con il suo corpo mentre passava il treno ed è riuscito a salvarlo.

Bimbo di 2 anni cade sui binari: il padre lo protegge con il suo corpo

Terribile tragedia sfiorata in Bangladesh. Un bambino di due anni è caduto sui binari mentre stava arrivando il treno.

Il padre si è lanciato su di lui e lo ha coperto con il corpo, mentre il treno passava sopra di loro. Un salvataggio incredibile. Fortunatamente padre e figlio sono riemersi sani e salvi.

La scena è stata ripresa da un video mostrato dalle reti di informazione locali. L’incidente è avvenuto nella stazione di Bhairab, dove la famiglia stava cercando di salire su un treno pendolare appena arrivato con un’ora di ritardo.

A causa della folla, il piccolo è caduto dalle braccia della madre sui binari, passando nello spazio tra il treno e la banchina. In quel momento il treno è partito.

Padre protegge il figlio con il suo corpo mentre passa il treno

Le persone presenti hanno temuto il peggio, ma il padre del piccolo è riuscito a lanciarsi sui binari, per poi abbracciare il figlio e proteggerlo con il suo corpo.

I due sono rimasti immobili per terra mentre il treno passava e dopo qualche secondo sono riemersi, sani e salvi. Gli otto vagoni del treno, fortunatamente, non hanno toccato padre e figlio.

Gli altri passeggeri sono rimasti con il fiato sospeso, per poi correre ad aiutare l’uomo e il bambino, che hanno riconsegnato alla madre. Non hanno voluto essere portati in ospedale, non avevano bisogno di cure e sono andati a casa, scioccati per quanto accaduto.