La vittima dell'attacco è una giovane di 30 anni che stava nuotando in acque profonde.

Con le stagioni che vanno verso il migliorare è normale voler avvicinarsi al mare e farsi un bagno è un perfetto modo per cercare refrigerio ma allo stesso tempo il mare è un posto che può nascondere delle grandi insidie e trasformare una giornata di piacere in una tragedia inattesa.

I rischi del mare, ciò che non si vede

Il mare oltre alla spiaggia e all’acqua limpida nasconde molte insidie, alcune di queste possono rivelarsi addirittura fatali.

Il grande problema è legato a fin dove si spinge l’uomo perché se si resta in prossimità della riva i rischi diminuiscono, se si decide di allontanarsi, nuotando in mare aperto, le possibilità di protezione diminuiscono drasticamente.

Serve quindi una pianificazione, capire come è la corrente dell’acqua e non tentare un’avventura improvvisata che potrebbe anche costare la vita. La prudenza in fondo non è mai troppa.

Donna attaccata da uno squalo in Australia, come sta

Una donna di 30 anni che aveva deciso di nuotare al largo della spiaggia di Cogee Beach in Australia è stata attaccata da uno squalo.

Come riporta Ansa.it, la giovane è stata attaccata ad una gamba e sembrerebbe essere stata soccorsa immediatamente dal personale sanitario presente sul posto.

Al momento le sue condizioni restano critiche, presenta gravi ferite ad una gamba ed ad un braccio. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.