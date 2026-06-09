Conflitto e diplomazia in Medio Oriente: attacchi a Tiro e nuove sanzioni contro rappresentanti israeliani

Conflitto e diplomazia in Medio Oriente: attacchi a Tiro e nuove sanzioni con...

Conflitto e diplomazia in Medio Oriente: attacchi a Tiro e nuove sanzioni con...

La situazione nella regione mediorientale resta altamente instabile, con operazioni militari, evacuazioni e frizioni diplomatiche che si sovrappongono. A sud del Libano è in corso un raid aereo su Tiro che ha provocato vittime civili e spinto le autorità a disporre evacuazioni, mentre le tensioni tra Iran e gli Stati Uniti hanno subito nuovi sviluppi dopo l’abbattimento di un elicottero Apache e la successiva reazione militare.

Raid su Tiro, evacuazioni e incursioni al confine

Un attacco aereo nella città di Tironel sud-ovest del Libanoha causato la morte di almeno nove persone e decine di feriti; le operazioni di soccorso stanno proseguendo per recuperare dispersi e rimuovere macerie. L’IDF ha emesso ordini di evacuazione per la città e per undici villaggi e campi profughi nei dintorni, invitando i residenti a spostarsi a nord del fiume Zahrani in cerca di riparo.

A seguito di un tentativo di infiltrazione armata dalla frontiera libanese, un uomo che avrebbe aperto il fuoco nella zona di Ramim Ridge è stato neutralizzato dall’IDF; non risultano militari israeliani feriti. Nel frattempo le comunità di confine come Misgav AmMargaliot e Manara sono state messe in stato di allerta e invitate a restare nelle proprie abitazioni mentre una vicina autostrada è stata chiusa al traffico.

Incrocio di attacchi tra Iran, Stati Uniti e alleati regionali

L’abbattimento di un elicottero Apache statunitense da parte di un drone iraniano ha acceso ulteriormente le ostilità. Il Comando Centrale Usa ha descritto la rappresaglia successiva come “colpi di autodifesa” e ha definito l’azione una “risposta proporzionata all’aggressione iraniana ingiustificata“. Da Teheran è arrivata una replica netta: la leadership iraniana ha promesso che “Daremo una risposta decisa all’attacco Usa fatto con il pretesto dell’elicottero“.

In parallelo, forze e milizie regionali mantengono un profilo operativo attivo: sono stati segnalati attacchi rivendicati da Hezbollah contro posizioni israeliane lungo il confine meridionale del Libano e un drone lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen è stato intercettato sopra Eilatsecondo quanto indicato dalle difese israeliane. Gli Houthi hanno dichiarato l’intenzione di vietare la navigazione marittima israeliana nel Mar Rosso, minacciando di reagire all’escalation con ulteriori contromisure.

Ripercussioni diplomatiche: sanzioni, divieti e posizioni europee

Le tensioni sul terreno si riflettono anche nella sfera diplomatica: la Francia ha vietato l’ingresso sul proprio territorio al ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrichdopo aver già limitato l’accesso a Itamar Ben-Gvir, ritenendo le loro posizioni favorevoli all’annessione e alla promozione degli insediamenti in Cisgiordania incompatibili con le proprie linee. Il ministro francese degli Esteri Jean-Noël Barrot ha motivato la misura con le affermazioni politiche di Smotrich relative alla Cisgiordania e alla gestione dell’Autorità Palestinese.

Dal Regno Unito è arrivata una presa di posizione rivolta al settore privato: la ministra degli Esteri Yvette Cooper ha aggiornato le linee guida invitando cittadini e imprese britanniche a non intrattenere attività economiche negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata, sottolineando che gruppi di coloni violenti non dovrebbero trarre profitto dalle terre sottratte ai palestinesi.

Dati e accuse della Commissione ONU sui Territori Palestinesi occupati

Una Commissione internazionale indipendente dell’ONU ha denunciato che i civili palestinesi sono sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani “sistematicamente e deliberatamente” da diverse parti coinvolte: le forze israeliane, gruppi affiliati ad Hamas nella Striscia e coloni in Cisgiordania. Il presidente della Commissione, Srinivasan Muralidharha evidenziato che la violenza dei coloni è strettamente connessa a politiche che ne consentono e proteggono le azioni.

Secondo i dati raccolti dall’ONU, nel 2026 almeno sette palestinesi sono stati uccisi e 832 feriti negli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Nella Striscia di Gaza la Commissione ha identificato 249 casi di esecuzioni, con oltre 108 morti e 384 feriti nel periodo 2026-2026; circa 60 di questi episodi coinvolgerebbero forze affiliate ad Hamas, comprese esecuzioni pubbliche di 11 uomini, atti che la Commissione considera potenzialmente qualificabili come crimini di guerra.

Altri sviluppi operativi e diplomatici

L’IDF ha dichiarato di aver colpito un quartier generale della polizia marittima attribuito ad Hamas nell’area di Khan Yunisneutralizzando miliziani e un comandante operativo. In Iran, la televisione di Stato ha riferito che almeno due membri di un’unità di difesa aerea sono rimasti uccisi in attacchi attribuiti a forze israeliane nelle recenti operazioni incrociate tra domenica sera e lunedì, segnalando la prima ammissione pubblica di caduti iraniani in questa fase del conflitto.

Infine, nel quadro dei contatti diplomatici per un possibile accordo più ampio nella regione, è stato riportato che il Pakistan sta comunicando con le parti coinvolte con l’obiettivo di provare a raggiungere un’intesa e porre fine alle ostilità tra Iran e Stati Uniti. Restano in corso interlocuzioni che potrebbero influenzare l’andamento delle tensioni su più fronti.