Lite in spiaggia per alcuni lettini a Vouliagmeni, nella Riviera di Atene: la colluttazione tra due anziani è degenerata e un 82enne è morto dopo il ricovero in ospedale.

Una lite nata per alcuni lettini sulla spiaggia di Vouliagmeni, nella Riviera di Atene, è degenerata in una colluttazione tra bagnanti. Nel corso dello scontro, un 82enne è rimasto gravemente ferito ed è poi morto in ospedale: la polizia ha arrestato un 76enne.

La lite per i lettini e la colluttazione sulla spiaggia di Vouliagmeni

Un uomo di 82 anni è morto dopo una violenta colluttazione scoppiata per alcuni lettini da spiaggia a Vouliagmeni, località sul litorale della Riviera di Atene, in Grecia. Come riportato dal Ticinonline, l’episodio è avvenuto domenica 20 settembre, quando l’anziano, accompagnato dalla moglie, è arrivato sulla spiaggia poco prima delle 10 alla ricerca di un posto libero.

La disponibilità limitata dei lettini avrebbe provocato un alterco con un altro bagnante, un 76enne che l’uomo non conosceva. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati alle mani, con pugni e schiaffi e il coinvolgimento anche di altre persone presenti sul posto.

Durante lo scontro, l’82enne avrebbe avuto un arresto cardiaco e avrebbe riportato gravi ferite.

Soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale, è morto nonostante i tentativi dei medici, secondo quanto riferito dall’emittente pubblica greca Ert. Sul corpo è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Lite per il lettino in spiaggia finisce nel sangue: morto 82enne e versione del 76enne

Sempre stando alle informazioni della testata, il 76enne sarebbe stato arrestato con l’accusa di «lesioni personali che hanno portato alla morte dell’uomo» e dovrebbe comparire davanti al pubblico ministero. La polizia avrebbe fermato anche una 21enne che si trovava con lui, poi rilasciata. Secondo quanto raccontato dal 76enne a Star Channel, lui e la ragazza stavano cercando di prendere due lettini sui quali erano stati appoggiati alcuni oggetti. L’uomo sostiene che l’82enne avrebbe intimato loro di lasciare il posto e, dopo il rifiuto della giovane, l’avrebbe insultata e colpita con un pugno al volto. «Mentre ci allontanavamo, ha colpito anche me», avrebbe aggiunto.

Anche alcuni testimoni hanno raccontato quanto accaduto. Uno di loro ha riferito: «È scoppiato il caos. Le urla erano così forti che si sentivano dall’altra parte della spiaggia». La vicenda resta al vaglio degli inquirenti.