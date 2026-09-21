Sanremo 2027, tutte le novità del regolamento di Stefano De Martino

Pubblicato il nuovo regolamento di Sanremo 2027: 24 artisti in gara, cinque serate con tutti i concorrenti, la Serata Performance per l’Eurovision e nuove regole sull’uso dell’IA.

Il Festival di Sanremo 2027 si prepara a cambiare volto con l’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica. Il nuovo regolamento introduce diverse novità, dal meccanismo di voto alla Serata Performance fino alle regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ridisegnando la formula della 77ª edizione.

Sanremo 2027, tutte le novità del regolamento: serata Performance e nuovo meccanismo di voto

Con la pubblicazione del regolamento della 77ª edizione del Festival di Sanremo, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027, prende ufficialmente il via l’era di Stefano De Martino, al debutto come conduttore e direttore artistico. Tra le principali novità c’è la Serata Performance, in programma venerdì 19 febbraio e già ribattezzata “Serata Eurovision“.

I cantanti dovranno proporre i propri brani attraverso esibizioni particolarmente curate sotto il profilo di scenografia, coreografie e messa in scena. Sarà proprio in questa occasione che verrà individuato il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2027, che quindi non coinciderà necessariamente con il vincitore di Sanremo. Il risultato nascerà dalla combinazione tra televoto e una Academy composta da esperti internazionali.

Cambia anche la presenza degli artisti durante la settimana: tutti i 24 concorrenti saranno chiamati a esibirsi in ciascuna delle cinque serate. “È una formula studiata per 24 artisti e tale resterà affinché ognuno possa avere la sua finestra“, ha spiegato De Martino. Il sistema di votazione varierà invece a seconda della serata, coinvolgendo di volta in volta Sala Stampa, Radio, Giuria Popolare, esperti internazionali e pubblico da casa.

Nella finale, dopo l’individuazione dei migliori classificati, si procederà a una nuova votazione per determinare il vincitore. Anche il sistema di voto si prepara a una novità tecnologica: sarà possibile esprimere la propria preferenza online e gratuitamente attraverso l’app RaiPlay, che offrirà inoltre contenuti speciali. Confermato inoltre il limite di 24 partecipanti, compreso il vincitore di Sarà Sanremo 2026, mentre resta assente una categoria autonoma dedicata alle Nuove Proposte.

Sanremo 2027, il nuovo regolamento: intelligenza artificiale e selezione dei concorrenti

Il regolamento introduce inoltre una disposizione inedita sull’impiego dell’intelligenza artificiale generativa. Le canzoni dovranno nascere dall’apporto creativo umano e non potranno utilizzare sistemi capaci di “sostituire, alterare o snaturare” l’ideazione originale di testi e musiche. La Rai e la Direzione Artistica potranno effettuare verifiche tecnologiche per individuare eventuali utilizzi non conformi alle regole.

Nel frattempo, il lavoro di ascolto e selezione degli artisti è già cominciato: il 23 novembre rappresenta la scadenza per la presentazione delle proposte, mentre dal 29 novembre potranno essere resi noti i nomi dei concorrenti scelti. La nuova edizione si prepara così a combinare il formato tradizionale del Festival con un’impostazione più orientata alla spettacolarità internazionale, alla tecnologia e a un maggiore coinvolgimento del pubblico.