Uomini e Donne, Debora e Alessio ritrovano la serenità: lo scatto di coppia

Uomini e Donne, Debora e Alessio ritrovano la serenità: lo scatto di coppia

Alessio e Debora ancora insieme dopo Uomini e Donne: la coppia si mostra unita e allontana i rumors sulla presunta crisi.

Alessio Pili Stella e Debora Bragetti non saranno tra i protagonisti del nuovo parterre del trono over di Uomini e Donne. La coppia, nata durante la scorsa stagione del dating show, ha infatti scelto di proseguire la propria storia lontano dalle telecamere e, nonostante i rumors circolati negli ultimi mesi, sarebbe ancora felicemente insieme.

Alessio e Debora non tornano nel parterre del trono over

La nuova stagione di Uomini e Donne, al via lunedì 21 settembre, non vedrà Alessio Pili Stella e Debora Bragetti nuovamente protagonisti del trono over alla ricerca dell’anima gemella. Le prime registrazioni hanno infatti chiarito che il percorso televisivo della coppia si è concluso con una scelta ben precisa: i due hanno deciso di continuare la loro relazione lontano dalle telecamere e, a distanza di mesi, risultano ancora insieme e sereni.

La loro storia era nata proprio durante la precedente edizione del dating show di Canale 5, ma il rapporto aveva attraversato diverse fasi prima di arrivare alla decisione di uscire dal programma. All’inizio Alessio aveva infatti intrapreso una frequentazione anche con Rosanna Siino, salvo poi interromperla per concentrarsi esclusivamente sul rapporto con Debora.

Uomini e Donne, crisi dimenticata per Debora e Alessio: la foto che emoziona tutti

Il rapporto tra Alessio e Debora non è stato sempre privo di difficoltà. Durante la loro permanenza nello studio non erano mancate discussioni e incomprensioni, superate anche grazie a momenti particolarmente romantici. Tra questi, la dedica al pianoforte con cui il cavaliere aveva sorpreso Debora, chiedendole di lasciare insieme il programma per iniziare una relazione al di fuori dello studio. Da allora, la coppia ha vissuto la prima estate insieme, concedendosi anche momenti separati: Debora, in particolare, ha trascorso alcuni giorni di vacanza con le amiche. L’assenza di fotografie di coppia e alcune circostanze hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile crisi, ma non ci sarebbe stata alcuna rottura.

Alessio e Debora hanno infatti scelto di mostrare nuovamente la loro complicità attraverso un selfie insieme, mettendo così a tacere le voci di una presunta separazione. Se dovessero fare ritorno nello studio di Maria De Filippi, quindi, non sarebbe per rimettersi in gioco sentimentalmente, ma per raccontare come procede la loro relazione, che continua anche lontano dai social e dalle telecamere.