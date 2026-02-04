Uomini e Donne sotto i riflettori: scontro acceso tra Alessio Pili Stella e G...

Tutti i colpi di scena del Trono Over e del Trono Classico: le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 3 febbraio.

La registrazione di Uomini e Donne del 3 febbraio 2026 ha messo in luce tensioni e colpi di scena sia nel Trono Over sia nel Trono Classico. Tra discussioni accese, chiusure improvvise di conoscenze e primi baci, gli studi Elios hanno ospitato momenti di forte emozione che hanno coinvolto protagonisti, opinionisti e pubblico. Ecco tutti i dettagli delle anticipazioni.

Trono Classico: baci e nuovi equilibri

Anche nel Trono Classico non sono mancati i colpi di scena. La registrazione avrebbe visto Ciro Solimeno completare la sua corte con quattro corteggiatrici: Alessia Antonetti, Alessia Messina, Martina ed Elisa. Nel frattempo, la tronista Sara Gaudenzi avrebbe iniziato a conoscere i nuovi pretendenti, con momenti significativi già nelle prime esterne. In particolare, il primo bacio con Alessio ha segnato un passo importante, mentre con Mattia ha condiviso un ballo, confermando il legame iniziato in precedenza.

Caos a Uomini e Donne, clamorose anticipazioni sul litigio con Gianni Sperti

Martedì 3 febbraio 2026, negli studi Elios, la registrazione di Uomini e Donne ha regalato momenti di forte tensione, soprattutto nel Trono Over. Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Alessio Pili Stella ha deciso di interrompere bruscamente le conoscenze con Deborah e Rosanna, scatenando l’ira di Gianni Sperti.

Lo storico opinionista avrebbe criticato apertamente il cavaliere, definendo la sua condotta “una mancanza di rispetto” nei confronti delle dame, visto che entrambi i rapporti avevano già vissuto momenti di intimità. Sperti non ha gradito neanche le settimane di indecisione di Alessio, concluse poi con la chiusura totale dei rapporti. Nel frattempo, Deborah ha avuto un’esterna con Gabriele, mentre Rosanna non ha avuto ulteriori incontri.

Su X, diversi utenti hanno espresso indignazione: “Vorrei sapere che problemi ha Alessio Pili Stella visto che chiude qualsiasi frequentazione avviata”, ha scritto un fan. Un altro ha aggiunto: “Alessio crea polemiche con tutte le dame solo per avere una scusa per mollarle”. C’è chi ha elogiato Sperti: “Bravo Gianni Sperti che gliene ha detto quattro a quel montato di Alessio”.

Nel parterre Over, infine, Sebastiano avrebbe vissuto un incontro particolare con Elisabetta, culminato in un bacio che lui ha però sminuito. La dama, risentita dalle parole del cavaliere, ha deciso di interrompere la conoscenza, rinviando il previsto viaggio a Catania. Questa volta, le vicende di Gemma Galgani sono rimaste in secondo piano, mentre lo studio si è concentrato sulle nuove dinamiche e sui rapporti appena nati, tra liti e attrazioni inaspettate.