Il futuro televisivo di Amadeus continua a far discutere dopo le recenti dichiarazioni dei vertici Rai, che hanno escluso un suo possibile ritorno in azienda. Un intervento che chiarisce gli equilibri interni e segna anche una nuova direzione strategica per l’azienda, sempre più orientata su volti emergenti come Stefano De Martino.

Amadeus torna in Rai? La chiusura dell’ad Rossi: “Ha fatto una scelta due anni fa”

“Amadeus non torna, è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi”. Con questa dichiarazione, come riportato da Repubblica, Giampaolo Rossi ha di fatto messo un punto fermo su qualsiasi ipotesi di ricongiungimento tra la Rai e uno dei volti più riconoscibili degli ultimi anni della tv.

Le sue parole, pronunciate durante un intervento alla Festa del Foglio a Venezia, arrivano come una risposta diretta a chi ancora intravedeva uno spiraglio per il ritorno dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.

Un’idea alimentata anche dalle recenti apparizioni televisive e da alcune aperture dello stesso Amadeus. Ospite di Fiorello a “La Pennicanza” del 4 giugno, il conduttore era apparso coinvolto e nostalgico, riapparendo negli studi di via Asiago con un evidente carico emotivo.

In quell’occasione erano emerse anche frasi che lasciavano intendere come “non si dice mai di no” a un eventuale ritorno a Sanremo.

Parallelamente, il suo percorso attuale al Nove con Warner Discovery appare meno solido del previsto, con indiscrezioni che parlano di un possibile ridimensionamento dei rapporti tra le parti. Un quadro che alimenta inevitabilmente scenari futuri ancora aperti.

Amadeus torna in Rai? La stoccata dell’ad Rossi: “Il futuro è Stefano De Martino”

Se il capitolo Amadeus sembra ormai archiviato per Viale Mazzini, la Rai guarda avanti con decisione, individuando in Stefano De Martino il volto su cui costruire una nuova fase. La linea dell’azienda è stata esplicitata ancora da Rossi, che ha indicato chiaramente la direzione intrapresa.

“Su Affari tuoi abbiamo investito, e anche per il prossimo Sanremo, nella figura di Stefano De Martino”, ha spiegato l’ad, sottolineando come il conduttore rappresenti una delle sorprese più significative del panorama televisivo recente.

Non solo un semplice presentatore, ma una figura ibrida capace di incarnare un nuovo modello di intrattenimento: “Che è una delle grandi rivelazioni della televisione, anche perché Stefano De Martino non è un conduttore. La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, lo showman spesso e volentieri è lui stesso il format. Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro, la Rai ha ampio spazio di manovra”.

In questo scenario, il futuro televisivo di Amadeus resta incerto e ancora tutto da decifrare, dopo la chiusura netta della Rai e un’esperienza con Warner Discovery che non avrebbe prodotto i risultati attesi. Sullo sfondo rimane anche l’ipotesi Mediaset, dove il conduttore ha già fatto alcune apparizioni nei programmi di Maria De Filippi.