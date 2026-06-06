Temptation Island 2026, Sara e Gabriele sono la prima coppia ufficiale e già...

Temptation Island 2026, Sara e Gabriele sono la prima coppia ufficiale e già...

Giovedì 2 luglio 2026 partirà ufficialmente la nuova edizione di “Temptation Island“. La prima coppia è appena stata annunciata: sono Sara e Gabriele. E, già fanno discutere. Ecco perché.

Temptation Island 2026: Sara e Gabriele sono la prima coppia

Manca meno di un mese all’edizione 2026 di “Temptation Island“, con Filippo Bisciglia alla conduzione come sempre del reality dei sentimenti.

E’ appena stata annunciata la prima coppia pronta a mettersi in gioco, ovvero Sara e Gabriele. I due sono fidanzati da sei anni e mezzo e da due anni hanno deciso di andare a convivere. Nel loro video di presentazione si può però già notare una certa tensione tra i due, ecco perché.

Temptation Island 2026, Sara e Gabriele sono la prima coppia ufficiale e già fanno discutere

Sara e Gabriele sono la prima coppia annunciata di “Temptation Island 2026“. Nel video di presentazione si vede Gabriele dire: “Sono innamoratissimo, ma lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho trovato delle chat su suo telefono, lei nega tutto, ma io ho la convinzione sicura che lei mi abbia tradito.” Subito la replica di lei: “Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro, ed è per questo che arrivo sempre a lasciarlo.” Gabriele ha ripreso la parola dicendo: “Per questa storia ho dato veramente tanto, a partire dalle cose più futili: dai viaggi alle cene nei posti stellati.” A questo punto lei lo ha interrotto bruscamente: “Posso fermarti prima che continui a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali.” Con lui: “quante volte di dico ‘amore quanto sei bella?'”.

E lei: “Che sono bella me lo dico anche da sola.” Insomma, ne vedremo delle belle.