Le voci su una possibile reunion dei Måneskin al Festival di Sanremo 2027 stanno alimentando un forte dibattito nel panorama musicale italiano. Tra indiscrezioni televisive, nuove strategie del Festival e cambiamenti nella direzione artistica, l’ipotesi di un loro ritorno sul palco dell’Ariston assume sempre più consistenza, diventando uno dei temi più discussi.

Un nuovo format per Sanremo 2027 e l’ipotesi Måneskin

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, il Festival potrebbe subire una trasformazione significativa: meno artisti in gara, tutti presenti sul palco ogni sera, e l’introduzione di una terza serata competitiva. Questa fase, definita una vera e propria “gara nella gara”, sarebbe dedicata alla selezione del rappresentante italiano per l’Eurovision Song Contest, con performance arricchite da coreografie e costumi pensati per un pubblico internazionale.

Il vincitore di Sanremo, quindi, non coinciderebbe necessariamente con il rappresentante europeo, una distinzione che cambierebbe profondamente la struttura del Festival.

In questo contesto si inserisce il possibile ritorno dei Måneskin, già vincitori dell’Eurovision nel 2021. Il loro rientro sul palco potrebbe diventare il simbolo perfetto di questa nuova fase, unendo impatto mediatico e credibilità globale.

Sanremo 2027, il progetto clamoroso di Stefano De Martino: reunion sul palco?

L’idea di una possibile reunion dei Måneskin sul palco del Teatro Ariston nel 2027 sta passando rapidamente da semplice voce a scenario sempre più strutturato. L’anticipazione è stata rilanciata un mese fa da Fiorello durante il programma “La Pennicanza”, presentata in tono ironico ma accompagnata da un selfie con Ethan e Thomas definito “probatorio”. Da allora, l’ipotesi ha iniziato a intrecciarsi con le strategie del nuovo direttore artistico del Festival, Stefano De Martino, che starebbe lavorando a un’impostazione rinnovata della kermesse.

Un elemento chiave è l’ingresso nella squadra musicale di Fabrizio Ferraguzzo, manager storicamente legato al successo internazionale della band. A questo si aggiungono le indiscrezioni circolate anche su Dagospia riguardo al nuovo assetto organizzativo e alla possibile presenza di Luigi Antonini nella regia. Tutti segnali che rafforzano l’idea di un progetto in fase avanzata, più concreto di una semplice suggestione mediatica.

L’eventuale reunion si configurerebbe come una mossa strategica: per la band, un ritorno ideale sul palco che li ha lanciati a livello globale; per Sanremo e per Stefano De Martino, un colpo mediatico in grado di definire la nuova era del Festival.