Damiano David dei Maneskin sarà l’ospite d’onore della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. L’annuncio arriva dal conduttore Carlo Conti, che lo ha rivelato in diretta durante il pre-ascolto dei brani destinati alla stampa.

Sanremo 2025, Damiano dei Maneskin superospite della seconda serata

Damiano David, ormai nel pieno della sua carriera solista, ritorna sul palco dell’Ariston, dove nel 2021 ha trionfato con i Maneskin grazie a “Zitti e Buoni“.

Il cantante sarà ospite di Carlo Conti il 12 febbraio, giorno dopo il ritorno di Jovanotti. L’annuncio è stato fatto dal conduttore toscano durante l’anteprima dei brani in gara, riservata alla stampa.

Il leader dei Maneskin, che di recente ha pubblicato i singoli “Born with a Broken Heart” e “Silverlines“, entrambi inclusi nel suo primo album da solista, in uscita nel 2025. Il primo singolo, che ha ottenuto un enorme successo, affronta un periodo di vulnerabilità emotiva, un tema molto personale per l’artista. Come ha raccontato in una recente intervista, è proprio in quel momento di difficoltà che ha conosciuto l’attrice Dove Cameron, sua attuale compagna.

I co-conduttori della serata del 12 febbraio

Damiano condividerà il palco, nella stessa serata, con i co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, pronti a supportare Carlo Conti in una delle serate più attese del Festival.