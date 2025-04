Una marea di fedeli si riunisce per dare l'ultimo saluto a papa Francesco in una piazza San Pietro gremita.

Una folla commossa in piazza San Pietro

La piazza San Pietro si è trasformata in un mare di volti e colori, con i primi fedeli e religiosi che, dopo aver superato i controlli ai varchi, hanno iniziato a prendere posto per assistere ai funerali di papa Francesco. La scena è stata caratterizzata da un’atmosfera di profonda commozione e rispetto, con molti che hanno affollato le prime file, consapevoli che i posti a sedere erano limitati.

La voglia di rendere omaggio al pontefice scomparso ha spinto molti a giungere in anticipo, con alcuni che hanno atteso per ore pur di essere presenti a questo momento storico.

Testimonianze di devozione

Tra i presenti, un gruppo di giovani salesiani ha raccontato di essere in piazza “da mezzanotte”, dimostrando un attaccamento straordinario alla figura di papa Francesco. Un uomo vestito con abiti tradizionali albanesi ha sventolato con orgoglio la bandiera della sua nazione, dichiarando di essere in fila dalle 19 di ieri. Accanto a lui, don Antonio, coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici albanesi in Italia, ha condiviso il sentimento di gratitudine verso il pontefice, evidenziando l’importanza della sua visita in Albania e la canonizzazione di madre Teresa. Un cartello esposto dalla folla recitava: “Grazie santo padre per la canonizzazione di madre Teresa, la tua visita nel nostro paese, la beatificazione dei nostri martiri”, un chiaro segno di quanto papa Francesco abbia toccato le vite di molti.

Un viaggio lungo per un ultimo saluto

Non sono mancati coloro che hanno affrontato viaggi lunghi e impegnativi per essere presenti. Lorenz e Luca, due membri di una confraternita, hanno guidato per 16 ore dalla Germania, dimostrando la loro determinazione e il loro rispetto per il pontefice. La loro storia è solo una delle tante che si intrecciano in questo momento di grande significato per la comunità cattolica. La piazza, gremita di persone provenienti da ogni angolo del mondo, ha rappresentato un simbolo di unità e solidarietà, unendo i cuori di chi ha voluto rendere omaggio a un leader spirituale che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa.