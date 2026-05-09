Niger sospende nove testate francesi: Rsf parla di attacco alla libertà di stampa

La giunta di Niamey ha bloccato la diffusione di diversi organi d'informazione francesi; ong e organizzazioni internazionali segnalano un ulteriore arretramento della libertà di stampa

La giunta militare che governa il Niger ha annunciato la sospensione di nove testate e operatori mediatici di matrice francese, motivando la misura con la necessità di prevenire contenuti che, a suo dire, potrebbero «mettere gravemente in pericolo l’ordine pubblico». In un comunicato letto alla televisione di Stato, l’osservatorio nazionale della comunicazione ha specificato che la restrizione si applica in modo immediato a pacchetti satellitari, reti cablate, piattaforme digitali, siti web e applicazioni mobili, trasformando una decisione amministrativa in un blocco operativo su più canali.

La lista dei media coinvolti include nomi noti come France 24, RFI, AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique, Mediapart, oltre ad altri operatori presenti in Sahel. La mossa arriva in un quadro già segnato da sospensioni precedenti e da tensioni diplomatiche con la Francia: la scelta delle autorità di Niamey è stata interpretata da osservatori e organizzazioni che difendono la stampa come un segnale di irrigidimento della gestione dell’informazione da parte della giunta.

Quali media sono stati bloccati e come

Secondo il comunicato ufficiale, sono state interessate sia emittenti televisive sia agenzie e testate che operano sul piano radiofonico e digitale; la lista comprende radio, televisioni, agenzie di stampa e riviste. L’esecuzione della sospensione è stata definita immediata, con indicazioni puntuali a fornitori di servizi perché interrompessero la diffusione.

La misura non si limita a un singolo canale: l’intervento mira a togliere visibilità a contenuti che il regime giudica destabilizzanti, agendo così sulla catena di distribuzione dell’informazione e non solo sul prodotto giornalistico.

Reazioni delle organizzazioni per la libertà di stampa

Organizzazioni come Reporters Sans Frontières hanno definito la decisione «abusive» e hanno denunciato quella che chiamano una strategia coordinata di repressione della libertà di stampa nell’ambito dell’Alliance des Etats du Sahel (AES), che include anche Mali e Burkina Faso. In un messaggio pubblico Rsf ha chiesto il ripristino immediato delle autorizzazioni e ha collegato l’azione alle misure analoghe adottate nei paesi vicini, dove il controllo dei flussi informativi è diventato uno strumento di politiche interne e di ridefinizione dei rapporti internazionali.

Contesto politico e rapporti internazionali

Questa nuova stretta si inserisce in un contesto segnato dal colpo di Stato di luglio 2026, quando i militari hanno rovesciato il governo democraticamente eletto e detenuto l’allora presidente Mohamed Bazoum. Da allora il Niger ha progressivamente interrotto molti legami con la Francia e con alcuni partner occidentali, riassemblando relazioni strategiche con nuovi attori esterni, in particolare la Federazione Russa, e consolidando alleanze regionali nell’ambito dell’AES. La mossa contro i media francesi è stata letta anche come un ulteriore passo in quella direzione politica e simbolica.

Politiche interne e leggi sulla comunicazione

Negli ultimi anni il quadro normativo nazionale è stato reso più severo: nel 2026 è stata rafforzata una legge che penalizza la diffusione digitale di «dati suscettibili di turbare l’ordine pubblico», una definizione ampia che lascia margini di interpretazione. Le autorità hanno inoltre arrestato e processato vari giornalisti per reati collegati alla sicurezza nazionale, creando un clima di autocensura e timore. Organismi internazionali hanno segnalato retate e detenzioni; tra i casi recenti figurano la liberazione dopo mesi di detenzione di due giornalisti locali e stranieri, ma molte posizioni restano critiche verso le pratiche adottate.

Implicazioni e prospettive

La sospensione dei media francesi potrebbe avere effetti a catena sul pluralismo informativo e sulla capacità dei cittadini di accedere a notizie indipendenti: per operatori, sinergie regionali e comunità internazionali si tratta di un ulteriore elemento di preoccupazione. Organizzazioni come Rsf e Amnesty International hanno più volte segnalato il restringimento della libertà di stampa in Niger, evidenziato anche dal peggioramento della posizione del paese nell’indice mondiale sulla libertà di stampa, che lo colloca sensibilmente più in basso rispetto agli anni precedenti.

Scenari futuri

Dal punto di vista diplomatico, la decisione potrebbe influenzare la partecipazione del Niger a iniziative multilaterali e il dialogo con partner africani e occidentali; sul piano interno, è probabile che il controllo sui flussi informativi rimanga uno strumento centrale per la gestione della stabilità secondo la giunta. Rimangono aperte le richieste di revisione della misura e le pressioni per garantire spazi di informazione liberi, mentre la società civile e i media continuano a cercare modalità per aggirare i vincoli imposti dai provvedimenti statali.