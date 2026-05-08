Kiev esclude la Piazza Rossa da operazioni militari per la parata del 9 maggio

Zelensky ha disposto che la Piazza Rossa non sia interessata da operazioni ucraine per la durata della parata del 9 maggio 2026, gesto collegato ai contatti con la parte americana dell'8 maggio 2026

Nelle ore che precedono le celebrazioni del Giorno della Vittoria, il governo ucraino ha formalizzato una misura mirata a limitare il confronto diretto sulla capitale russa. Il presidente Zelensky ha pubblicato un atto con cui autorizza lo svolgimento della parata a Mosca il 9 maggio 2026 e stabilisce che, per la sua durata, la Piazza Rossa non sarà inclusa nei piani operativi delle forze ucraine.

La disposizione è stata spiegata come avente finalità umanitarie e collegata ai colloqui avuti con la parte americana l’8 maggio 2026.

La decisione di Kiev e il suo significato

Il provvedimento emanato dalla presidenza è stato descritto come una misura temporanea e circoscritta: dall’inizio della parata, indicato alle ore 10 secondo il fuso di Kiev, fino al termine dell’evento la Piazza Rossa resterà esclusa dal piano di impiego di armamenti ucraini.

Dietro la scelta si legge una promessa di evitare vittime civili e danni simbolici in un luogo altamente visibile, nonché la volontà di ridurre l’escalation in un giorno carico di significato storico. In questo contesto il termine umanitario è stato usato per giustificare la sospensione temporanea delle azioni offensive nell’area interessata.

Termini pratici e limiti

Il testo pubblicato sul sito della presidenza precisa l’orario di riferimento e delimita chiaramente l’ambito di applicazione: la misura vale esclusivamente per la porzione della capitale russa identificata come Piazza Rossa e solo durante la finestra temporale della parata. Non si tratta di una tregua generale né di un cessate il fuoco permanente: lo spazio temporale è ridotto e condizionato al solo svolgimento dell’evento, mantenendo inalterate le capacità degli apparati militari al di fuori di quelle coordinate.

Chi andrà a Mosca e le assenze che contano

La parata, già ritratta dal Cremlino come un’edizione più raccolta rispetto al passato, vedrà la partecipazione di pochi leader esteri. Tra i nomi resi noti figurano il presidente del Laos e il sultano della Malesia, insieme ad alcuni capi di territorio vicini a Mosca e rappresentanti di amministrazioni filorusse. Alla sfilata prenderanno parte inoltre figure come il presidente della Bielorussia, una presenza consolidata negli anni, e rappresentanti delle autorità nominate da Mosca nei territori occupati.

Le defezioni e le tensioni diplomatiche

Molte assenze risultano significative: leader europei e occidentali non partecipano più da tempo e anche figure che Mosca considerava possibili alleati hanno preferito non recarsi a Mosca. La decisione del primo ministro di alcuni Paesi di non partecipare è stata letta come un segnale politico, mentre la presenza di esponenti contestati o non riconosciuti dalla comunità internazionale alimenta ulteriori critiche. La situazione è complicata da visite e contatti diplomatici recenti che hanno aggravato le tensioni tra Mosca e alcune capitali della regione.

Sicurezza, comunicazioni e controllo dell’informazione

Per limitare i rischi connessi alla cerimonia, le autorità russe hanno annunciato modifiche al format della parata: niente carri armati o missili in scena e misure di sicurezza rafforzate, con restrizioni all’accesso dei media stranieri. Diversi organi di informazione internazionali hanno avuto revocati gli accrediti per la copertura dell’evento, mentre i media statali ottengono visibilità esclusiva. In queste ore vengono segnalate anche limitazioni nelle comunicazioni e possibili ritardi nelle trasmissioni in diretta, strumenti adottati per gestire la percezione pubblica e contenere eventuali incidenti.

Clima di incertezza e ripercussioni diplomatiche

La combinazione di minacce reciproche, avvertimenti diplomatici e la decisione di Kiev di escludere la Piazza Rossa dalle operazioni mette in luce un doppio livello di svolta: da un lato la volontà di evitare un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze simboliche e pratiche rilevanti; dall’altro la persistenza di una forte tensione tra le parti, con richiamo a misure di sicurezza straordinarie e a restrizioni informative. Il quadro rimane fluido e ogni mossa, anche quella annunciata come temporanea, assume valore anche politico oltre che operativo.

In conclusione, la scelta annunciata dall’amministrazione di Zelensky per la giornata del 9 maggio 2026 rappresenta un tentativo di contenimento che riflette il peso simbolico della data e la volontà di evitare un’escalation visibile. Resta da vedere come evolveranno le ripercussioni diplomatiche e se la finestra concordata produrrà effetti duraturi sul terreno delle relazioni internazionali e della sicurezza regionale.