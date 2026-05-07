Trump fissa la scadenza del 4 luglio per l'UE: rischio aumento dei dazi sulle auto

Il presidente degli Stati Uniti ha fissato una scadenza precisa per l’entrata in vigore completa dell’intesa commerciale con l’UE. A seguito di un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Donald Trump ha reso noto su Truth di aver concesso tempo fino al 4 luglio — indicato come il 250° anniversario della fondazione americana — per adempiere alla parte europea dell’accordo commerciale.

Nello stesso messaggio il presidente ha ribadito la convergenza con l’UE sulla necessità che l’Iran non acquisisca armi nucleari.

La posta in gioco è elevata: secondo Washington, se Bruxelles non completerà le azioni concordate, i dazi sulle merci europee, in particolare sulle automobili, saranno innalzati “immediatamente” a livelli superiori rispetto agli attuali. L’annuncio segue una prima mossa di inasprimento delle tariffe comunicata dall’amministrazione americana all’inizio del mese.

La minaccia di tariffazione e il contesto dell’intesa

Nel dettaglio, l’intesa negoziata l’estate scorsa prevedeva un reciproco alleggerimento delle tariffe: da una parte un limite dei dazi americani su alcune categorie, dall’altra la riduzione di barriere europee ai prodotti statunitensi. Secondo Trump, l’UE si era impegnata ad azzerare determinati dazi; non essendosi ottenuta la piena attuazione, la Casa Bianca ha annunciato un aumento delle tariffe sulle vetture europee, portandole da un ipotetico 15% a una misura che potrebbe arrivare al 25% o oltre.

Questo cambio di passo è stato presentato come una leva per accelerare l’approvazione delle misure da parte di Bruxelles.

Cosa prevede l’accordo

L’intesa comprendeva misure tecniche e normative volte a ridurre gli ostacoli agli scambi e a stabilire tetti massimi per alcune imposte doganali. Alcuni atti implementativi sono ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, che hanno introdotto richieste di clausole di salvaguardia e procedure di controllo che hanno rallentato l’iter. Il confronto tra istituzioni europee riflette tensioni interne sulla forma e sui meccanismi di tutela dell’industria comunitaria.

La reazione europea e il mondo dell’auto

La notizia ha scatenato preoccupazione tra i produttori europei. L’associazione tedesca dei costruttori ha chiesto moderazione e soluzioni pragmatiche: un aumento dei dazi imporrebbe costi significativi in un momento di debolezza della domanda globale, aggravata dallo shock energetico legato alla crisi mediorientale. L’ACEA e associazioni di settore hanno ricordato come il mercato statunitense rappresenti una fetta rilevante dell’export europeo di veicoli e componentistica.

Impatto industriale e dati chiave

Secondo fonti del settore, la Germania ha esportato 3,1 milioni di vetture nel 2026, di cui circa 410mila dirette verso gli Stati Uniti; queste cifre spiegano perché un incremento dei dazi colpirebbe duramente catene di fornitura e marchi di alta gamma. In Italia, associazioni di categoria avvertono che la componentistica e aziende come Ferrari e Lamborghini, pur con produzioni locali, risentirebbero di effetti indiretti legati a rialzi dei costi nella filiera tedesca.

Le risposte politiche e i prossimi passi

Bruxelles ha risposto con prudenza: la Commissione ha dichiarato di procedere secondo la prassi legislativa e si è riservata il diritto di difendere gli interessi dell’UE qualora gli Stati Uniti dovessero adottare misure non conformi agli impegni presi. Al Parlamento europeo alcuni esponenti hanno condannato l’approccio americano, sostenendo che la pressione esterna non aiuti a sbloccare l’iter interno e rischi di irrigidire le trattative.

Prospettive negoziali

Negli ambienti diplomatici si valuta che l’annuncio possa essere una leva per spingere Parlamento e Consiglio a trovare un’intesa sui testi normativi pendenti; tuttavia esiste il rischio opposto, che la minaccia alimenti diffidenza e ritardi ulteriori. A livello pratico, sono previste discussioni politiche e tecniche nelle prossime settimane tra governi membri e istituzioni comunitarie per tentare di evitare uno scontro commerciale aperto.

Scenario legale e possibili contromisure

Da un punto di vista giuridico la base delle misure statunitensi non è del tutto definita: decisioni rapide potrebbero richiedere atti amministrativi o legislative specifiche, con possibili contenziosi internazionali. L’UE ha già avvertito che, in caso di misure unilaterali non conformi, valuterà tutte le opzioni per tutelare il proprio mercato e l’industria.

In sintesi, la scadenza del 4 luglio è diventata il termine simbolico e pratico di una tensione commerciale che intreccia questioni politiche, industriali e di sicurezza internazionale. Tra messaggi pubblici, pressioni di settore e negoziati istituzionali, la prossima fase deciderà se l’accordo troverà attuazione pacifica o se si aprirà una nuova fase di ritorsioni tariffarie.