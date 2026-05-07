Vertice alla Casa Bianca tra Lula e Trump per rilanciare il dialogo commerciale e strategico

Il vertice del 7 maggio 2026 tra Lula e Trump segna un tentativo di rilancio dei rapporti bilaterali su commercio, sicurezza e minerali critici, con la proposta di un gruppo di lavoro per risolvere le controversie

Il presidente brasiliano Lula si è recato alla Casa Bianca per un faccia a faccia con il presidente Donald Trump, in un incontro ufficiale che si è svolto il 7 maggio 2026. L’appuntamento è stato presentato come un passo importante per consolidare la storica relazione tra le due maggiori democrazie dell’emisfero, e per rilanciare un dialogo frenato da tensioni geopolitiche e ritardi diplomatici.

Nel corso della dichiarazione alla stampa, Lula ha sottolineato il valore politico e simbolico del consenso raggiunto, definendolo utile sia per il Brasile sia per gli Stati Uniti, con ricadute possibili a livello globale.

Al centro del colloquio si sono trovati temi economici e strategici: dal commercio ai dazi, dalla cooperazione nella lotta al narcotraffico fino alla gestione delle risorse naturali come minerali critici e terre rare.

Lula ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un equilibrio tra interessi nazionali e cooperazione internazionale, invitando investitori di diverse aree a considerare il Brasile senza barriere geopolitiche. Il presidente ha anche usato toni più leggeri per raccontare uno scambio con Trump sui Mondiali, per stemperare la tensione degli argomenti affrontati.

Obiettivi principali del vertice

Il confronto diplomatico era stato preparato dopo mesi di contatti telefonici e rinvii, con la volontà dichiarata di affrontare direttamente le divergenze emerse nei mesi precedenti. Tra gli obiettivi principali figuravano il riequilibrio del rapporto commerciale, la definizione di regole su dazi e barriere, e il coordinamento su questioni di sicurezza regionale. Lula ha spiegato che ristabilire un dialogo economico con gli Stati Uniti è fondamentale dopo il sorpasso commerciale della Cina, e che è importante che Washington torni a guardare con interesse al Brasile come partner strategico.

Commercio, dazi e strumenti di confronto

Per gestire le controversie sul commercio, i due leader hanno concordato la creazione di un gruppo di lavoro bilaterale, uno strumento operativo pensato per trattare le questioni pratiche e tecniche. Lula ha chiarito che il meccanismo dovrà basarsi su regole e su una logica di compromesso: “chi avrà torto dovrà cedere”, ha sintetizzato, sottolineando la disponibilità di Brasilia a negoziare, ma anche l’aspettativa che le controparti facciano altrettanto. L’idea è quella di evitare l’escalation di misure unilaterali, come i dazi, che il presidente brasiliano ha criticato come pratiche di unilateralismo.

Sicurezza e contrasto al crimine organizzato

Un secondo filone importante dell’agenda ha riguardato la cooperazione nella lotta al crimine organizzato e al narcotraffico. Lula ha promosso un approccio multilaterale, affermando che la soluzione non può passare per l’egemonia di un singolo Paese, ma richiede coordinamento regionale e internazionale. Nel suo intervento ha ricordato che molte armi che finiscono nel Paese provengono dall’estero, citando anche gli Stati Uniti, e ha evidenziato la presenza di attività finanziarie illecite che coinvolgono giurisdizioni estere, segnando la necessità di strumenti condivisi per il contrasto efficiente.

Armi, riciclaggio e cooperazione giudiziaria

Lula ha posto l’accento su due nodi pratici: il flusso di armi e le reti di riciclaggio di denaro. Entrambi gli aspetti richiedono scambi di informazioni, coordinamento tra forze di polizia e meccanismi giudiziari transnazionali. La proposta brasiliana punta a rafforzare canali di collaborazione che coinvolgano Stati federali e autorità centrali, facendo leva su intese operative piuttosto che su iniziative unilaterali. Questo approccio è stato presentato come elemento chiave per restituire fiducia reciproca e migliorare l’efficacia delle azioni comuni.

Risorse strategiche, investimenti e sovranità

Un terzo tema di rilievo è stato rappresentato dalle risorse naturali, in particolare dai minerali critici e dalle terre rare, definiti da Lula come questioni di sovranità nazionale. Il presidente ha invitato aziende americane, cinesi ed europee a investire in Brasile, ma ha ribadito il principio che il paese non accetta veti geopolitici: l’unica condizione imprescindibile è la difesa della democrazia e della sovranità brasiliana. Sul piano politico il vertice è stato presentato come un segnale della centralità del Brasile nello scacchiere internazionale e come un tentativo di riconquistare spazio diplomático dopo tensioni e ritardi.

Il bilaterale si è chiuso con toni cauti ma positivi: Lula ha parlato di un passo importante per rafforzare rapporti e collaborazione, mentre al centro rimangono sfide complesse che richiederanno negoziazioni continue. L’intesa del 7 maggio 2026 apre la strada a incontri tecnici e a un monitoraggio reciproco delle promesse, con l’obiettivo dichiarato di mettere in pratica accordi concreti su commercio, sicurezza e gestione delle risorse strategiche.