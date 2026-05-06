Itinerario e ipotesi di contagio della coppia sulla MV Hondius: cosa sappiamo

Le indagini collegano il contagio al ceppo andino e ricostruiscono tappe in Cile, Uruguay e Argentina prima dell'imbarco; Tenerife diventa nodo per i rimpatri

Le autorità sanitarie hanno ricostruito le tappe del viaggio della coppia olandese considerata come il primo segnale clinico dell’epidemia a bordo della MV Hondius. Secondo il ministero della Salute argentino, i due coniugi erano entrati e usciti dall’Argentina diverse volte: arrivati il 27 novembre, hanno poi viaggiato in Cile e Uruguay per fare ritorno in Argentina il 27 marzo e imbarcarsi il 1 aprile.

Questi spostamenti sono ora al centro delle investigazioni perché coincidono con aree in cui è noto il rischio di hantavirus, in particolare del ceppo andino, che le analisi hanno identificato nei casi confermati.

La vicenda ha assunto dimensioni internazionali dopo la morte di più persone e la presenza di altri contagiati sintomatici, costringendo a operazioni coordinate tra Paesi e organismi internazionali.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha cercato di rassicurare sul fatto che la situazione non è assimilabile all’esordio della pandemia di COVID-19, mentre esperti ed enti europei hanno avviato il tracciamento dei contatti e la verifica dei casi a bordo. Nel frattempo sono emerse ipotesi su possibili occasioni di esposizione avvenute durante escursioni terrestri prima dell’imbarco.

Itinerario ricostruito e possibili fonti di contagio

Le autorità argentine e gli epidemiologi europei hanno mappato le tappe del viaggio per individuare dove il contagio possa essere avvenuto. La sequenza di spostamenti Cile–Uruguay–Argentina rende plausibile un’esposizione in una delle zone endemiche del ceppo andino, noto per la rara capacità di trasmissione da uomo a uomo tra i 38 tipi di hantavirus riconosciuti. L’attenzione si è concentrata su attività svolte a terra: in particolare, una escursione di birdwatching a Ushuaia è indicata come evento potenzialmente correlato, così come la visita a una discarica dove sarebbe avvenuto il contatto con roditori portatori del virus.

Dettagli sul periodo e sui luoghi visitati

I coniugi sono sbarcati e risaliti più volte attraverso regioni con presenza documentata di roditori infetti, elemento chiave nella catena di trasmissione del hantavirus. Le date registrate—27 novembre, 27 marzo e 1 aprile—consentono agli investigatori di incrociare i dati clinici con le possibili finestre di incubazione. Questo lavoro ha portato anche al controllo di altri passeggeri e contatti a terra: in alcuni casi persone sbarcate in varie tappe del percorso della nave sono state monitorate o ricoverate per sospetta infezione.

Ipotesi di trasmissione e conferme di laboratorio

I test eseguiti sui pazienti trasferiti in strutture internazionali hanno rivelato la presenza del ceppo andino, informazione cruciale perché questo ceppo è l’unico, tra i 38 noti, a presentare trasmissione documentata da uomo a uomo. Le strutture sanitarie che hanno ricevuto i casi hanno quindi adottato protocolli specifici per il contenimento, mentre gli organismi di sanità pubblica hanno intensificato il tracciamento dei contatti aerei e marittimi legati alla MV Hondius.

Gestione dell’emergenza e scelta di Tenerife come base sanitaria

La nave, ancorata a una località nell’Atlantico, è stata autorizzata a dirigersi verso Granadilla, sull’isola di Tenerife, scelto per la vicinanza a un aeroporto internazionale e per la capacità di assistenza sanitaria. La decisione, compresa tra governo centrale e autorità regionali, ha suscitato proteste locali ma è stata motivata dalla necessità di eseguire rimpatri in sicurezza verso i 21 Paesi di provenienza dei passeggeri. L’operazione è stata descritta dalle autorità come conforme al diritto internazionale e coordinata con la Commissione europea e l’OMS.

Rimpatri e procedure sanitarie

Una volta attraccati, i passeggeri asintomatici saranno rimpatriati mentre i casi sospetti e confermati riceveranno cure specialistiche: i 14 cittadini spagnoli, ad esempio, sono stati predisposti per una quarantena presso l’ospedale Gomez Ullà a Madrid. Le autorità hanno sottolineato che verranno applicati tutti i protocolli sanitari necessari e che si utilizzerà il meccanismo di protezione civile dell’UE per facilitare i trasferimenti in sicurezza.

Questioni aperte e impatto sulla sorveglianza globale

Restano diversi interrogativi sulla gestione iniziale del tracciamento: alcune segnalazioni indicano ritardi nei contatti con gli sbarcati e criticità nella comunicazione tra autorità nazionali e locali. Si segnala che 23 passeggeri erano sbarcati a Sant’Elena il 21 aprile, che un passeggero era stato bloccato su un volo il 25 aprile e che solo nei giorni successivi l’OMS ha avviato contatti sistematici con gli ex passeggeri. Questi elementi richiamano l’attenzione sul valore della sorveglianza post-esposizione e sulla necessità di procedure rapide per isolare e curare i casi di hantavirus, soprattutto quando è coinvolto il ceppo andino.

In conclusione, mentre le indagini proseguono per chiarire luogo e modalità esatte del contagio, la vicenda della MV Hondius mette in evidenza l’importanza di una risposta internazionale coordinata, del tracciamento tempestivo e di strutture portuali pronte a svolgere funzioni di assistenza e rimpatrio in scenari di emergenze infettive.